Corte Suprema de Justicia acusa al exsenador Arturo Char por supuestame haber comprado votos

Corte Suprema llama a juicio a Arturo Char por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Foto: EL HERALDO

El exsenador de Cambio Radical, Arturo Char Chaljub fue acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La decisión tiene que ver con el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

El caso está relacionado con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual se habría materializado en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, quien ya fue condenada por estos hechos.

Noticia en desarrollo...

