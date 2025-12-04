Logo El Espectador
Corte Suprema de Justicia acusa al exsenador Arturo Char por supuestame haber comprado votos

La Sala de Instrucción acusó al exsenador de Cambio Radical por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

Redacción Judicial
04 de diciembre de 2025 - 07:46 p. m.
Corte Suprema llama a juicio a Arturo Char por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
Foto: EL HERALDO
El exsenador de Cambio Radical, Arturo Char Chaljub fue acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La decisión tiene que ver con el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

El caso está relacionado con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual se habría materializado en octubre de 2017, y en el que habrían intervenido la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, quien ya fue condenada por estos hechos.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

