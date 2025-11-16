Petro a volvió a defender operativo en Guaviare ante críticas: “Hemos cumplido con el DIH”

El presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno ha cumplido con el Derecho Internacional Humanitario. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a la ola de críticas que ha generado el operativo militar en el Guaviare en el que murieron siete menores reclutados por las disidencias de “Iván Mordisco”, según Medicina Legal. El mandatario defendió su decisión y aseguró que han cumplido con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

De acuerdo con el jefe de Estado, no bombardear sería una “posición equivocada”, pues "conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños, violando el DIH”. Y fue claro en que cualquier negociación con grupos armados "está precedida de un primer acuerdo: sacar los niños del conflicto".

Sugerimos: Bombardeo a las disidencias en vivo: reacciones a la muerte de siete menores en Guaviare

"Los menores combatientes, concepto del DIH, tiene un trato preferencial cuando caen prisioneros, hemos cumplido con el DIH", agregó.

De la oposición de izquierda a mi gobierno ha surgido una fuerte crítica por el bombardeo en Guaviare.



Debo responder unas críticas infundadas y mostrar lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre el menor combatiente.



No es cierto que rompí el principio de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 16, 2025

En esa línea, subrayó que ha usado los bombardeos solo 12 veces en los tres años de su gobierno y, en los que casos, en los que lo ha hecho, ha “buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando esta es posible”. Además, añadió que “siempre [toma] la decisión cuando mandos/capos están presentes en el lugar y están en actitud ofensiva contra la sociedad y el Estado”.

Le puede interesar: Se enredó la unidad de la derecha para enfrentar a Petro: La Mesa Redonda

“Decisiones de bombardeo bajo estas características respetuosas del DIH, las seguiré tomando, cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan. Prefiero la paz y los acuerdos como tanto me critica la derecha y por lo cual dicen que me meten en la OFAC, pero también soy comandante y sé de la guerra y tomo decisiones de guerra como comandante supremo de las Fuerzas Militares del país, y lo hago con la mayor información posible y mi mayor saber”, indicó el mandatario.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.