Unicef hizo un llamado urgente a los gobiernos para cumplir la promesa de poner fin al matrimonio infantil antes de 2030. Sin embargo, la meta está lejos de cumplirse y así lo demuestran las…

En Colombia, y en el mundo, las niñas siguen siendo obligadas a casarse. Cada tres segundos una de ellas es forzada a contraer matrimonio infantil y uniones tempranas. Así lo confirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que conmemoró por primera vez el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

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Unicef hizo un llamado urgente a los gobiernos para cumplir la promesa de poner fin al matrimonio infantil antes de 2030. Sin embargo, la meta está lejos de cumplirse y así lo demuestran las estadísticas. Hoy una de cada cinco niñas en el mundo está casada o vive en una unión antes de cumplir los 18 años. Además, cerca de 12 millones de niñas siguen siendo casadas cada año.

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"Al ritmo actual, el mundo no alcanzará la meta de eliminar el matrimonio infantil para 2030. Aunque se han logrado avances, estos siguen siendo demasiado lentos para cumplir el compromiso asumido por la comunidad internacional”, aseguran las agencias de Naciones Unidas. Mientras tanto, el tiempo corre contra las niñas que ven limitados sus derechos a decidir sobre su presente y futuro.

Según datos del Ministerio de Salud, en Colombia, el 13,3 % de las mujeres entre 15 y 19 años se encuentra o ha estado en matrimonio o unión temprana. Los datos muestran, además, que las adolescentes mujeres presentan una probabilidad considerablemente mayor de encontrarse en unión que los hombres de las mismas edades: entre los 15 y 19 años el riesgo es 3,11 veces superior y entre los 10 y 14 años es 2,62 veces mayor para las niñas.

En ese contexto, Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira, Caquetá y Atlántico aparecen entre los territorios con indicadores particularmente elevados para niñas y niños de 10 a 14 años. Estas diferencias territoriales se cruzan con condiciones de pobreza, dispersión geográfica, pertenencia étnica, conflicto armado, movilidad humana y acceso desigual a servicios.

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Unicef señala que también se observan brechas asociadas con la pertenencia étnica. Las adolescentes de comunidades Rrom, indígenas, palenqueras, negras o afrodescendientes presentan mayores niveles de unión temprana que otros grupos poblacionales. "Este panorama confirma que los matrimonios infantiles y uniones tempranas en Colombia constituyen un fenómeno predominantemente informal, desigual por género y altamente heterogéneo en términos territoriales y poblacionales", concluyó.

La entidad destacó que exista la Ley 2447 de 2025, sin embargo resaltó que aún no existe un cambio importante en la realidad de las niñas y adolescentes. Por eso, la entidad hizo un llamado urgente a acelerar su implementación e impulsar la creación de programas de atención integral.

“Es urgente que, de la ley en el papel, Colombia dé pasos decididos hacia la acción en los territorios, implementando programas que impulsen los proyectos de vida de niñas y adolescentes”, aseguró Anna Azaryeva, representante (e) de UNICEF en Colombia.

Y agregó: También es importante generar entornos que las protejan de la violencia; invirtiendo en el desarrollo, la educación y la autonomía de las niñas; produciendo datos que permitan monitorear la situación en el país y, garantizando acciones para cambiar costumbres y prácticas muchas veces normalizadas”.

El llamado de las Naciones Unidas frente a este fenómeno es acelerar la inversión y la implementación de las estrategias para prevenir el matrimonio infantil. En esa línea, los gobiernos deben asumir compromisos políticos en políticas públicas, programas y servicios con financiación suficiente y sostenida.

"Es fundamental fortalecer la rendición de cuentas e invertir en educación, protección social, servicios de salud sexual y reproductiva, y oportunidades económicas para abordar las causas profundas del matrimonio infantil y las uniones tempranas, y ampliar los derechos y las opciones de las niñas y adolescentes", detalló Unicef.

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