La entidad hizo especial énfasis en el sur de Bolívar, pues varios de sus municipios están en riesgo. El pasado 27 de noviembre, la Defensoría señaló que se presentó un ataque contra la Policía Nacional en Arenal, en el que murió el subteniente Óscar Mauricio Díaz.

Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zonas rural del país tienen azotadas a las comunidades. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para atender estos territorios que tienen una crisis humanitaria a raíz del recrudecimiento de la violencia.

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Ese reciente ataque se suma a una lista de hostigamientos contra la fuerza pública en lo que va del año. "Estos hechos, además de afectar a la fuerza pública, ponen en riesgo la vida y la integridad de la población civil", señaló la Defensoría.

El recrudecimiento de la violencia en Arenal y otros municipios del sur de Bolívar sigue poniendo en riesgo la vida y la integridad de las comunidades. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y los ataques contra la Fuerza Pública agravan la situación humanitaria en… pic.twitter.com/L0fO177QzU — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 28, 2026

Asimismo, la entidad lanzó un llamado de urgencia para hacerle frente a esta situación. "Advertimos sobre el riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos en las zonas rural donde las dificultades de comunicación con las comunidades han impedido verificar la situación humanitaria", agregó la entidad.

Sobre la crisis humanitaria en el sur de Bolívar, la Defensoría registró, entre mayo y septiembre de 2022, más de 22 emergencias humanitarias que afectaron a más de 11.000 mil personas. Frente a este panorama, la entidad exigió el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y el cese de las acciones que ponen en riesgo a la población civil.

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La Defensoría ya emitió una Alerta Temprana en la que advierten los riesgos para las comunidades de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. El llamado es al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Bolívar y a las autoridades nacionales y territoriales para atender la crisis.

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