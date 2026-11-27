En el marco de la conmemoración de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con la otrora guerrilla de las Farc, el arquitecto chileno Alejandro Aravena, encargado de diseñar y construir el Hospital para la Paz, enfocado en la atención de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, habló con El Espectador sobre el futuro del proyecto. Aunque se planteó hace una década, hasta hace poco se eligió quién llevaría la batuta para diseñar y sacar adelante el centro médico. Aravena, quien fue galardonado con el Premio Pritzker en 2016…

En el marco de la conmemoración de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con la otrora guerrilla de las Farc, el arquitecto chileno Alejandro Aravena, encargado de diseñar y construir el Hospital para la Paz, enfocado en la atención de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, habló con El Espectador sobre el futuro del proyecto. Aunque se planteó hace una década, hasta hace poco se eligió quién llevaría la batuta para diseñar y sacar adelante el centro médico. Aravena, quien fue galardonado con el Premio Pritzker en 2016 por su enfoque de construcción social, contó detalles sobre cómo ha sido tener a las víctimas como líderes reales del proyecto restaurativo.

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¿Cómo llega un arquitecto chileno a un proyecto para las víctimas del conflicto armado colombiano?

Lo que entendimos, que nos contaron acá en Colombia, no lo sabíamos, fue que Doris Salcedo, quien estuvo trabajando con la red de víctimas, cuando buscaban arquitectos sugirió nuestro nombre, para nuestra total sorpresa, porque Doris Salcedo es un artista que nosotros admiramos mucho en la oficina, es un referente permanente, pero no la conocíamos personalmente. Lo que ella dijo es que había esta oficina en Chile que se caracterizaba por un diseño participativo. Efectivamente nuestra aproximación, que tiene su origen en la vivienda social, donde la evidencia muestra que la mitad de los metros cuadrados no los hacen los arquitectos ni los ingenieros ni las constructoras, sino la propia gente, era evidente que uno tenía que incorporar a la gente que es parte de la solución y no del problema.

Lo que esta aproximación de diseño participativo busca es incorporar a quienes serán finalmente los usuarios, los mandantes, los que llevan la vida del proyecto y construyen la pregunta que un equipo de arquitectos tiene que contestar. No es tanto para juntarnos y preguntarle a la gente qué esperan que sea la respuesta, sino identificar con precisión la pregunta, porque se podría arriesgar a contestar muy bien la pregunta equivocada.

¿Para quién es este hospital?

Este es un hospital general para el Meta, ubicado en Cumaral, que atiende todo tipo de público, pero tiene una parte dedicada a una tipología hospitalaria específica que tiene que ver con gente que ha sufrido este nivel de trauma y cuya experiencia clínica de edad que está en el modelo Panzi (Bukavu, República Democrática del Congo) desarrollado por el premio Nobel 2018, el doctor Denis Mukwege.

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Lo que buscábamos nosotros es entender cuál es la especificidad de este hospital, saber bien qué esperaban los que van a ser los usuarios finales, la red de víctimas, incorporar todas las restricciones para que esto sea capaz de pasar del papel a la realidad. Las restricciones son las normativas del Ministerio de Salud. Un hospital es el programa más complejo que un arquitecto tiene que resolver. Es un trabajo de relojería difícil, preciso, que no puede no funcionar a la perfección.

¿Cómo se mide el éxito en un proyecto social como este?

Esta construcción tiene variables muy medibles y muy concretas, como el presupuesto, los plazos, la normativa, pero tiene otras dimensiones que son intangibles, emocionales, simbólicas. El objetivo de esta participación es identificar todas estas fuerzas medibles e intangibles que deberán darle forma a este hospital. Ese fue el origen de los talleres de participación, donde uno busca entender expectativas, miedos, deseos, dificultades y construir y acordar, no solamente nosotros como equipo de arquitectos, sino todos los que participan de este proyecto, que estemos del mismo lado del problema. Que las víctimas también sepan qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, que los municipios pongan sus condiciones, pero también entiendan el beneficio que esto va a tener en el futuro, que el Ministerio de Salud nos transmita todo su aparato normativo, pero también que vea si hay aquí y alguna flexibilidad para un tipo de hospitalización que es específica y no la genérica como lo hemos visto hasta ahora.

¿Qué hace tan complejo diseñar un proyecto enfocado en víctimas de violencia sexual en el conflicto armado?

Un hospital tiene una cantidad de sistemas que tienen que garantizar que la higiene sea del más alto nivel. Si un edificio de cualquiera tiene red de agua potable, de alcantarillado, de electricidad, en un hospital eso está multiplicado por varias decenas de servicios. Es más parecido a una nave o que a un edificio propiamente, porque tiene sistemas de circulación que tienen que convivir, pero no se pueden tocar. En un hospital tienen que circular pacientes que son ambulatorios, los que están hospitalizados, quienes van a visitarlos, también tienen que circular los médicos, las enfermeras, gente que entra y sale de los quirófanos que no pueden cruzarse.

Luego está los servicios del hospital, la hotelería, los aparatos de esterilización, o sea, hay una topología del hospital, es decir, sistemas que tienen que coexistir, que no pueden cruzarse, pero al mismo tienen que estar integrados. Hay una tercera variable de un hospital que tiene que ver con su permanente capacidad de actualizarse. Un hospital tiende a quedar obsoleto muy rápido. O por demanda tiene que crecer, o porque cambian las tecnologías y entonces tienes que poder actualizarte, entonces tiene que ser un edificio que responda en cada momento a una ciencia que va todo el rato progresando y tiene que ser suficientemente flexible para poder acompañar este desarrollo de la ciencia y la tecnología que es la que está puesta en este sistema.

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¿Cuáles son los detalles que más se deben cuidar para diseñar este hospital?

En un hospital de esta naturaleza, donde se atienden víctimas de trauma físico, pero también con trauma emocional y psicológico, hay que tener una manera de recibir a esa persona con un cuidado especial para evitar la revictimización. En los primeros encuentros con las víctimas los relatos que recibíamos eran de una crudeza enorme, entonces el hospital tiene que poder generar una confianza o un ambiente suficientemente familiar para que una persona que está en shock esté dispuesta siquiera a contar lo que le pasó para que pueda recibir ayuda física, psicológica y emocional, jurídica, económica.

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En las conversaciones con las víctimas nos decían que un hospital es un edificio blanco, que a lo mejor es suficiente, pero es frío, es imponente, pero no es la mejor de las condiciones para que una víctima de trauma esté dispuesta si quiera a abrirse. Lo que nos piden es que sea un lugar familiar, acogedor, donde sientan que hay confianza. Eso hay que equilibrarlo con la higiene y la eficiencia del hospital, que es una pequeña máquina, con una sensación o un carácter de algo amable, doméstico. En principio parecieran ser fuerzas que empujan en direcciones opuestas.

¿Qué historias recuerda que hayan marcado el diseño del hospital?

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Hay historias que para nosotros fueron muy relevantes en el diseño del proyecto. Por ejemplo, Alberto, una de las víctimas que nos contó su caso, nos dijo que cuando él llegó a un servicio de urgencia por primera vez la primera persona que lo recibió fue el guardia de seguridad y le preguntó frente a la sala de espera llena de personas que él no conocía, "¿usted a qué viene?". Imagínense a una persona que ha sido violada teniendo ahora como condición, para siquiera ser ingresado, que contarle al guardia de seguridad en la puerta del hospital frente a un grupo de desconocidos lo que le pasó. El guardia le dijo, "si yo no veo sangre, no lo ingreso a urgencias".

¿Cómo se hace para recibir a una persona para que no sufra este tipo de revictimización? Ya es suficientemente vergonzoso lo que esa persona tuvo que vivir, lo traumático que fue, como para tener que volver a experimentarlo antes de siquiera entrar a la clínica. ¿Para qué si una vez que ingresa una enfermera y un médico nuevamente le pregunta qué le pasó? Entendiendo lo que le pasó, entonces llaman a alguien de la Fiscalía o la Policía y tiene que contarlo de nuevo. Termina contando cuatro o cinco veces la historia. El modelo Panzi del Congo, en el que se inspira este proyecto, lo que busca es que haya una manera especial de recibir a esa víctima, en principio por otra víctima que crea las condiciones de confianza, cuenta su historia una sola vez y es el Estado el que se acerca a la persona, no la persona la que se acerca al Estado.

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Esta historia, traduciéndola a problemas de diseño, uno podría decir "si tengo tantas barreras de seguridad, estoy impidiendo que esa persona se acerque a recibir atención. Bajemos el nivel de seguridad del hospital". Pero un hospital, y especialmente en zonas en conflicto, si no tiene los niveles de seguridad adecuados, podría terminar pasando que en represalia una persona que fue a denunciar termine siendo vuelta a agredir una vez que ingresó al hospital. Entonces, tiene que tener una cosa acogedora, donde al menos la seguridad se sienta que es baja, y al mismo tiempo tener la seguridad más alta posible porque tienes que seguir protegiendo a la víctima. En el proyecto eso se tradujo en umbrales de diseño para que la persona que es víctima encuentre una manera fluida de pasar por estos niveles, pero la que no lo es tiene todas estas barreras.

¿Qué otras cosas deben tener en cuenta que les hayan dicho las víctimas?

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Otro caso fue el de Sonia. En las primeras reuniones se hablaba mucho de la importancia de sanar el trauma, romper el silencio, abandonar el secreto, porque no solamente es un evento traumático, sino que es un evento que produce mucha vergüenza a la persona, e incluso a la familia. Muchas veces la familia no quiere recibir a esa persona por la vergüenza que produce en el contexto de una comunidad. Entonces, tiene una cantidad de carga asociada a la culpa, que hace muy difícil que una persona siquiera se atreva a denunciar, pero si no denuncia se queda con ese trauma dentro, que es como una herida que no abres y que se termina infectando emocionalmente. Pero esto no puede ser obligado, tiene que ser cuando la persona sienta que encontró ese momento.

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En un hospital normal, y sobre todo si uno dijera que este es un hospital dedicado a las víctimas de violencia sexual, el solo hecho de ir termina haciendo que cualquier persona que entre quede etiquetada, estigmatizada como víctima. Sonia, en el primer taller estaba hablando un psiquiatra sobre romper el silencio, yo escuchaba en la espalda que Sonia se movía incómoda o decía, "no es tan así", como que no estaba de acuerdo. Yo me doy vuelta y le pregunto, "¿cuál es tu caso?", y dice, "yo he tratado muchas veces de ir al hospital y llego a la puerta y no me siento preparada para contar lo que me pasó". Como es un hospital general en verdad nadie tenía posibilidad de decir a qué iba. Nosotros en este diseño pensamos cómo podemos hacer los recorridos, la manera de llegar al hospital, con una entrada diferenciada cerca, pero no mezclada con el hospital general, para la recepción de víctimas.

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Este edificio lo pensamos como una pequeña ciudad, no solo como un gran edificio, que pueda ser de utilidad en general. Tiene un pequeño mercado, un supermercado, una sala de gimnasia, porque entre otras cosas una víctima que ha sufrido trauma con el cuerpo necesita reconectar con su cuerpo. Es un proyecto que podría servir a cualquier persona en Cumaral. Tiene una galería de arte, un espacio de reflexión, un auditorio donde habrá actividades educativas o académicas, un una zona de recuperación económica donde se venden artesanías que han producido las víctimas, muchas de ellas de comunidades indígenas que tienen producción local, un restaurante donde, por ejemplo, se puede hacer comida de localidades específicas.

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