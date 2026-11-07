Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en contra de la fuerza pública ocurrió en la tarde de este sábado 7 de noviembre. El cantón militar de Santa Rosa, al sur de Bolívar, fue el blanco del ataque en el que, según se ha conocido, hay varios uniformados heridos y, por ahora, tres muertos. Todavía no se tiene información de quién está detrás de los hechos. Según el alcalde del municipio, Milton Olaya Santamaría, en total hay más de 35 heridos y cinco uniformados con lesiones graves fueron enviados a centros médicos especializados…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Alcalde de Santa Rosa asegura que ataque con drones deja tres muertos y más de 35 heridos

Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en contra de la fuerza pública ocurrió en la tarde de este sábado 7 de noviembre. El cantón militar de Santa Rosa, al sur de Bolívar, fue el blanco del ataque en el que, según se ha conocido, hay varios uniformados heridos y, por ahora, tres muertos. Todavía no se tiene información de quién está detrás de los hechos. Según el alcalde del municipio, Milton Olaya Santamaría, en total hay más de 35 heridos y cinco uniformados con lesiones graves fueron enviados a centros médicos especializados para ser atendidos.

Según manifestó el propio Ejército Nacional, el hecho se trató de "un ataque terrorista perpetrado mediante aeronaves no tripuladas, acondicionadas con dispositivos explosivos, fue dirigido contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, Sur de Bolívar, en una acción que constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos".

Publicidad

#ComunicaciónOficial || Un ataque terrorista perpetrado mediante aeronaves no tripuladas, acondicionadas con dispositivos explosivos, fue dirigido contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, Sur de #Bolívar, en una acción que constituye una grave… pic.twitter.com/B6Qz5NuAYj — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) November 7, 2026

Podría interesarle: Corte Constitucional puso límites a ataques contra funcionarias públicas en redes sociales

Asimismo, la institución castrense dijo que "tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho".

Minutos después del ataque, el Ejército dio a conocer otros detalles. Primero, que "tras registrarse esta acción violenta, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantaron las verificaciones necesarias para establecer los daños y las afectaciones ocasionadas por este hecho". También, que "como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales".

Le recomendamos: Capturan a hombre que transportaba armas y munición ocultas entre pollos vivos

Además de rechazar el ataque, la institución pidió a la ciudadanía " a la ciudadanía a "suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la línea 107 contra el terrorismo".

Rechazamos el cobarde ataque terrorista perpetrado contra las instalaciones militares en Santa Rosa, sur de Bolívar, que enluta a nuestra institución y atenta contra la vida y la integridad de quienes sirven a #Colombia.



El asesinato de nuestros soldados y las heridas causadas a… https://t.co/iWw8k0S0zV — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 7, 2026

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.