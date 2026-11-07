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Alcalde de Santa Rosa asegura que ataque con drones deja tres muertos y más de 35 heridos

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el ataque inició sobre el mediodía de este sábado 7 de noviembre. Todavía no se sabe quién está detrás del ataque en contra de la fuerza pública.

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Redacción Judicial
Drones con explosivos
Cantón militar de Santa Rosa (Bolívar) fue atacado con drones cargados con explosivos
Foto: Archivo particular

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Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en contra de la fuerza pública ocurrió en la tarde de este sábado 7 de noviembre. El cantón militar de Santa Rosa, al sur de Bolívar, fue el blanco del ataque en el que, según se ha conocido, hay varios uniformados heridos y, por ahora, tres muertos. Todavía no se tiene información de quién está detrás de los hechos. Según el alcalde del municipio, Milton Olaya Santamaría, en total hay más de 35 heridos y cinco uniformados con lesiones graves fueron enviados a centros médicos especializados para ser atendidos.

Según manifestó el propio Ejército Nacional, el hecho se trató de "un ataque terrorista perpetrado mediante aeronaves no tripuladas, acondicionadas con dispositivos explosivos, fue dirigido contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en Santa Rosa, Sur de Bolívar, en una acción que constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos".

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Asimismo, la institución castrense dijo que "tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho".

Minutos después del ataque, el Ejército dio a conocer otros detalles. Primero, que "tras registrarse esta acción violenta, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantaron las verificaciones necesarias para establecer los daños y las afectaciones ocasionadas por este hecho". También, que "como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales".

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Además de rechazar el ataque, la institución pidió a la ciudadanía " a la ciudadanía a "suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la línea 107 contra el terrorismo".

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • ERWIN(18151)Hace 14 minutos
    Bienvenidos a la patria milagro ..un saludo a los hoteleros ..tan bien ,que les fue en el gbno de Petro ..y la noche que llega.
  • javier(96673)Hace 19 minutos
    A De La Espriella le queda grande el país. Su "guerra total" solo traerá más violencia.
  • Richard E(krj52)Hace 49 minutos
    "Plomo es lo que viene, plomo es lo que hay" gritaba un "uribista" en una marcha. Ahora con el "espantajopo" pistolero y "policía universal" que tiene Colombia dizque de presidente a toda retando y llamando a la guerra, que se puede esperar. ¿Y que ha logrado" un carajo, ya van mas de 90 días en los que decía que "arreglaría este platanal". Lo único cierto es que además de "espantajopo" es un hablador de shit!!!
  • Juan David(1xw6i)Hace 1 hora
    Resultado de 4 años de beligerancia ante los grupos armados ilegales, les dieron tiempo para aprender e implementar de la guerra de Ucrania
  • alfonso(9763)Hace 1 hora
    Y dónde está el Pistolero Presidente ? Bienvenidos a la Patria de la realidad
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 2 horas
    La situación de orden publico del país y sobre todo el uso indiscriminado de drones para atacar a las autoridades y a los civiles por parte de las bandas criminales y terroristas debería conducir a la absoluta prohibición de estos aparatos salvo que se trate de usos científicos o técnicos comprobados.
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 2 horas
    No entiendo por qué las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia y seguridad del estado no se ocupan en bloquear el ingreso de drones al país si está visto que estos aparatos son los que más usan últimamente los criminales y terroristas. De igual manera deberían establecer un seguimiento drástico a los jovenzuelos que contratan estas organizaciones para pilotearlos. No debe ser muy amplia la oferta.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 2 horas
    Le están dando duro al pais por culpa de este fascista de Abrlardo que le quedó grande todo
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