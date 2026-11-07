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Capturan a hombre que transportaba armas y munición ocultas entre pollos vivos

Según confirmó la dirección de Tránsito y Transporte de la Policìa, la incautación se produjo luego de que el conductor intentara evadir un puesto de control. Las autoridades interceptaron el vehículo y adelantaron un registro en el que encontraron pollos vivos, dos fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos de ese calibre.

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Redacción Judicial
Según confirmó la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, la incautación se produjo luego de que el conductor intentara evadir un puesto de control.
Según confirmó Tránsito, la incautación se produjo luego de que el conductor intentara evadir un puesto de control.
Foto: Tránsito

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En la vía Popayán (Cauca)-La Portada (Huila) fue capturado un hombre que transportaba, entre pollos vivos, un arsenal de armas de fuego, munición y elementos de intendencia en un camión. Según confirmó la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, la incautación se produjo luego de que el conductor intentara evadir un puesto de control.

Las autoridades interceptaron el vehículo y adelantaron un registro en el que encontraron pollos vivos, dos fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos de ese calibre. También hallaron dos pistolas calibre nueve milímetros, dos proveedores y 24 cartuchos adicionales.

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En el vehículo fueron encontrados, además, tres cintelas, dos uniformes, cuatro brazaletes, dos chalecos tipo arnés, un teléfono celular y un radio de comunicaciones marca Baofeng. El camión también fue incautado como parte del procedimiento.

El hombre fue capturado y, junto con el armamento, la munición y los demás elementos incautados, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

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El coronel Edwin Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía, se pronunció sobre la incautación: "No vamos a permitir que las carreteras del país sean utilizadas para el transporte ilegal de armas y elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los colombianos".

Asimismo, el coronel Correa Correa aseguró: "Seguiremos ejerciendo controles permanentes, actuando con firmeza y cerrándole el paso a las diferentes manifestaciones del delito".

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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