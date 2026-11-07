Las autoridades interceptaron el vehículo y adelantaron un registro en el que encontraron pollos vivos, dos fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos de ese calibre. También…

En la vía Popayán (Cauca)-La Portada (Huila) fue capturado un hombre que transportaba, entre pollos vivos, un arsenal de armas de fuego, munición y elementos de intendencia en un camión. Según confirmó la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, la incautación se produjo luego de que el conductor intentara evadir un puesto de control.

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Capturan a hombre que transportaba armas y munición ocultas entre pollos vivos

Las autoridades interceptaron el vehículo y adelantaron un registro en el que encontraron pollos vivos, dos fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos de ese calibre. También hallaron dos pistolas calibre nueve milímetros, dos proveedores y 24 cartuchos adicionales.

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En el vehículo fueron encontrados, además, tres cintelas, dos uniformes, cuatro brazaletes, dos chalecos tipo arnés, un teléfono celular y un radio de comunicaciones marca Baofeng. El camión también fue incautado como parte del procedimiento.

El hombre fue capturado y, junto con el armamento, la munición y los demás elementos incautados, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

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El coronel Edwin Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía, se pronunció sobre la incautación: "No vamos a permitir que las carreteras del país sean utilizadas para el transporte ilegal de armas y elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los colombianos".

Asimismo, el coronel Correa Correa aseguró: "Seguiremos ejerciendo controles permanentes, actuando con firmeza y cerrándole el paso a las diferentes manifestaciones del delito".

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