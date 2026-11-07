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Corte Constitucional puso límites a ataques contra funcionarias públicas en redes sociales

Una gestora social de Arauca, esposa del alcalde del municipio, fue blanco de fotomontajes, burlas sobre sus cirugías estéticas y comentarios misóginos en Facebook. El alto tribunal intervino y ordenó retirar 28 publicaciones, ofrecer disculpas públicas y recibir capacitación sobre violencia de género. El fallo también fijó límites a la libertad de expresión en redes sociales.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
Corte Constitucional puso límites a los ataques contra mujeres en redes sociales.
Corte Constitucional puso límites a los ataques contra mujeres en redes sociales.
Foto: EFE - Carlos Durán

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Las críticas a la gestión de una funcionaria pública o su pareja no pueden convertirse en una excusa para atacar su apariencia física ni hacerle comentarios sexistas. A esa conclusión llegó la Corte Constitucional recientemente, al resolver el caso de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social de Arauca (Arauca), y esposa del alcalde del municipio, quien fue blanco de violentas publicaciones en Facebook. Al alto tribunal llegó su tutela, con la cual el alto tribunal trazó los límites de los comentarios que pueden hacerse en contra de…

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial. JhordanR11 jrodriguez@elespectador.com
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