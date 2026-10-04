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Capturan a alias “Camilo”, señalado por atentado que dejó dos militares muertos

Su detención fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella. Según las autoridades, alias "Camilo" estaría vinculado con actividades relacionadas con homicidios selectivos, terrorismo e instalación de dispositivos explosivos improvisados.

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Redacción Judicial
Alias "Camilo"
El hombre es investigado por su participación en el atentado del 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos.
Foto: Archivo particular

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En la mañana de este domingo 4 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó, a través de la red social X, la captura de alias “Camilo”, señalado como presunto integrante del Frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.

“Es investigado por su participación en el atentado del 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos”, se lee en la publicación del jefe de Estado. Los hechos ocurrieron, puntualmente, en la vereda Quebradón, donde fue activado un artefacto explosivo.

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Según confirmaron las autoridades, la detención se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué (Tolima), en una operación de allanamiento coordinada por la Policía Nacional, personal de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial Huila.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, alias “Camilo” estaría vinculado con actividades relacionadas con homicidios selectivos, terrorismo e instalación de dispositivos explosivos improvisados, principalmente en el municipio de Algeciras (Huila).

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Durante el procedimiento, también fueron incautados una pistola traumática, dos proveedores, 40 cartuchos y dos teléfonos celulares. Las autoridades confirmaron que estos elementos serán puestos a disposición de las autoridades competentes, junto con la persona capturada.

"Este resultado es producto del seguimiento permanente, la recolección y análisis de información y el trabajo de campo adelantado por los investigadores e integrantes de inteligencia de la Policía Nacional, quienes lograron establecer que, pese a sus intentos por abandonar el departamento y ocultarse en otras ciudades, la acción institucional permitió ubicarlo y materializar su captura", indicó el coronel Diego Mora, comandante del Departamento de Policía Huila.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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