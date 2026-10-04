Capturan a alias “Camilo”, señalado por atentado que dejó dos militares muertos

“Es investigado por su participación en el atentado del 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos”, se lee en la publicación del jefe de Estado. Los hechos ocurrieron, puntualmente, en la vereda Quebradón, donde fue activado un artefacto…

En la mañana de este domingo 4 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó, a través de la red social X, la captura de alias “Camilo”, señalado como presunto integrante del Frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.

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“Es investigado por su participación en el atentado del 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos”, se lee en la publicación del jefe de Estado. Los hechos ocurrieron, puntualmente, en la vereda Quebradón, donde fue activado un artefacto explosivo.

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En IBAGUÉ, la Policía Nacional capturó por orden judicial a alias “Camilo”, explosivista y sicario del frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño, requerido por homicidio y porte de armas. Es… pic.twitter.com/YOHK9OZCG5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026

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Según confirmaron las autoridades, la detención se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué (Tolima), en una operación de allanamiento coordinada por la Policía Nacional, personal de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial Huila.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, alias “Camilo” estaría vinculado con actividades relacionadas con homicidios selectivos, terrorismo e instalación de dispositivos explosivos improvisados, principalmente en el municipio de Algeciras (Huila).

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Durante el procedimiento, también fueron incautados una pistola traumática, dos proveedores, 40 cartuchos y dos teléfonos celulares. Las autoridades confirmaron que estos elementos serán puestos a disposición de las autoridades competentes, junto con la persona capturada.

"Este resultado es producto del seguimiento permanente, la recolección y análisis de información y el trabajo de campo adelantado por los investigadores e integrantes de inteligencia de la Policía Nacional, quienes lograron establecer que, pese a sus intentos por abandonar el departamento y ocultarse en otras ciudades, la acción institucional permitió ubicarlo y materializar su captura", indicó el coronel Diego Mora, comandante del Departamento de Policía Huila.

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