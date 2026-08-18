Capturan a alias “Claudia”, jefa de finanzas de las disidencias de alias “Iván Mordisco”

Alias “Claudia” manejaba el sostenimiento logístico y el abastecimiento de armamento de las estructuras que operan en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Nacional capturó en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) a alias “Claudia”, también conocida como “La India”. La mujer es señalada de ser la jefa de la red de finanzas del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Alias “Claudia” era considerada persona de plena confianza de alias “Iván Mordisco” y de alias “Alonso 45”, dos de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las autoridades, alias “Claudia” era la encargada de manejar los recursos de la organización, que oscilaban entre COP 12.000 y COP 15.000 millones. Ese dinero, según la investigación, era destinado al sostenimiento logístico y al abastecimiento de armamento de las estructuras que operan en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca.

Lea: A prisión suboficial del Ejército que habría robado armas para entregarlas a un grupo armado

Alias “Claudia” es requerida por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionados con la administración de dineros presuntamente provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión a ciudadanos en la zona de frontera entre Colombia y Brasil.

La mujer también estaría a cargo de la administración de una pista clandestina ubicada en Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas, utilizada para el envío de droga hacia Brasil y como punto de abastecimiento de las aeronaves empleadas en actividades de narcotráfico.

Lea también: Autoridades adelantan búsqueda de tres policías de la Dijín secuestrados en vía Cúcuta-Ocaña

Según la Policía, alias “Claudia” también se encargaba de recaudar los recursos provenientes de la minería ilegal en la zona fronteriza con Brasil, una actividad que ha causado serios daños a las fuentes de agua de las comunidades indígenas y a los ecosistemas de la selva amazónica de la región.

Las autoridades señalan, además, que era propietaria de un hotel ubicado en Puerto Santander y que administraba varios inmuebles que eran utilizados para concentrar y alojar a jefes e integrantes de la estructura, así como a menores de edad procedentes de Cauca, Valle y Nariño, quienes habrían sido reclutados por las disidencias al mando de “Iván Mordisco”.

Siga leyendo: Responsabilidad de mando: la clave del juicio contra Plazas Vega en caso del magistrado Urán

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.