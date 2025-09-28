Liberan a víctimas de secuestro en el Valle del Cauca tras ocho horas de cautiverio

La operación de rescate se inició tras recibir información sobre un posible secuestro de dos hombres que se movilizaban en su vehículo con destino a Buenaventura. Las víctimas fueron interceptadas por varios individuos. Foto: Armada de Colo

Dos personas que habían sido retenidas por más de ocho horas en contra de su voluntad fueron rescatadas en medio de una operación coordinada por la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

Las víctimas fueron secuestradas en la vía que conduce del corregimiento de Zacarías al municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Según las autoridades, la operación de rescate se inició tras recibir información sobre un posible secuestro de dos hombres que se movilizaban en su vehículo con destino a Buenaventura.

En el trayecto, las víctimas fueron interceptadas por varios individuos que, portando armas cortas, las intimidaron y obligaron a detenerse y descender del automotor. Posteriormente, fueron golpeadas, despojadas de sus pertenencias y del vehículo en el que se desplazaban.

Los hombres fueron conducidos a un lugar desconocido, donde permanecieron secuestrados por más de ocho horas. De acuerdo con las autoridades, los captores pertenecerían al grupo delincuencial “Los Shottas”, quienes habrían exigido el pago de una elevada suma de dinero para la liberación de las víctimas, recursos que pretendían destinar a las finanzas de la organización criminal.

Luego de estos hechos, la Armada de Colombia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo a través de la línea gratuita nacional 147, disponible las 24 horas del día.

