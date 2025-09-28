Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Liberan a víctimas de secuestro en el Valle del Cauca tras ocho horas de cautiverio

Según indicaron las autoridades, los secuestradores pertenecerían presuntamente al grupo delincuencial “Los Shottas”, quienes exigían dinero a cambio de la liberación de las víctimas.

Redacción Judicial
28 de septiembre de 2025 - 05:21 p. m.
La operación de rescate se inició tras recibir información sobre un posible secuestro de dos hombres que se movilizaban en su vehículo con destino a Buenaventura. Las víctimas fueron interceptadas por varios individuos.
La operación de rescate se inició tras recibir información sobre un posible secuestro de dos hombres que se movilizaban en su vehículo con destino a Buenaventura. Las víctimas fueron interceptadas por varios individuos.
Foto: Armada de Colo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dos personas que habían sido retenidas por más de ocho horas en contra de su voluntad fueron rescatadas en medio de una operación coordinada por la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

Las víctimas fueron secuestradas en la vía que conduce del corregimiento de Zacarías al municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Según las autoridades, la operación de rescate se inició tras recibir información sobre un posible secuestro de dos hombres que se movilizaban en su vehículo con destino a Buenaventura.

Vínculos relacionados

Primer encuentro entre víctimas y sancionados del último secretariado de las Farc
La DEA y autoridades colombianas realizaron extinción de dominio a bienes de narcotraficantes
Hombre señalado de asesinar a un investigador del CTI fue judicializado

Lea: Medida de aseguramiento a profesor de artes que habría abusado de sus alumnas

En el trayecto, las víctimas fueron interceptadas por varios individuos que, portando armas cortas, las intimidaron y obligaron a detenerse y descender del automotor. Posteriormente, fueron golpeadas, despojadas de sus pertenencias y del vehículo en el que se desplazaban.

Los hombres fueron conducidos a un lugar desconocido, donde permanecieron secuestrados por más de ocho horas. De acuerdo con las autoridades, los captores pertenecerían al grupo delincuencial “Los Shottas”, quienes habrían exigido el pago de una elevada suma de dinero para la liberación de las víctimas, recursos que pretendían destinar a las finanzas de la organización criminal.

Le puede interesar: Hallan el cuerpo de un soldado tras naufragio en Mosquera (Nariño)

Luego de estos hechos, la Armada de Colombia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo a través de la línea gratuita nacional 147, disponible las 24 horas del día.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Los Shottas

Secuestro

La Armada de Colombia

Fiscalía General de la Nación

Noticias de Colombia hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.