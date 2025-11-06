Alias la Mona, líder de red delictiva de las disidencias de las Farc, fue capturada en Caquetá

Alias la Mona contaba con una orden de captura por el delito de secuestro extorsivo. Foto: Ejército Nacional

Alias la Mona, principal líder de la red de apoyo del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente al grupo armado ilegal Rodrigo Cadete. La mujer fue detenida en Florencia (Caquetá) en un operativo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Según informaron las autoridades, alias la Mona contaba con una orden de captura por el delito de secuestro extorsivo. Ejercía como líder financiera y logística de la estructura ilegal, encargándose principalmente de la extorsión a comerciantes y ganaderos. Además, la mujer sería responsable de realizar actividades de inteligencia delictiva y de planear acciones criminales en los departamentos de Caquetá, Meta, Tolima y Huila.

Su historial criminal data de 2017, cuando se desempeñaba como líder de la comisión financiera y logística de la Estructura 62, que operaba en los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, Cartagena del Chairá, Milán y La Montañita, todos en Caquetá.

El coronel Carlos Fernando Ruiz Vargas indicó que “alias la Mona acumulaba más de nueve años de trayectoria delictiva, liderando actividades de extorsión, secuestro y sicariato, además de recaudar recursos ilícitos mediante cobros sistemáticos al sector ganadero, comercial y de transporte”.

