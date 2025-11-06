Concejo de Cali suspendió elección del contralor distrital tras advertencias de la Procuraduría

El órgano de control solicitó adoptar medidas correctivas que permitan realizar los actos necesarios para garantizar la “legalidad, transparencia y moralidad administrativa” de estas elecciones. Foto: Concejo de Cali

El Concejo de Cali (Valle del Cauca) suspendió la elección del contralor distrital para el periodo entre 2026 y 2029, luego de que la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtiera posibles irregularidades en “la convocatoria, la evaluación de aspirantes y otras actuaciones administrativas” relacionadas con el proceso.

El órgano de control señaló que la resolución que convocó el concurso podría haber sido expedida sin la publicación previa de su borrador, además de no haber habilitado un canal para recibir observaciones ciudadanas. Este hecho, según la entidad, vulneraría los principios de publicidad y participación.

Además, la entidad contratada para apoyar el área técnica del proceso, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), “habría analizado y respondido reclamaciones de aspirantes sin contar con la competencia legal para ejercer funciones de gestión público administrativa, lo que podría constituir una posible usurpación de funciones públicas”, según mencionó la Procuraduría.

El órgano de control entregó estas observaciones a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Cali, en la que solicitó adoptar medidas correctivas que permitan realizar los actos necesarios para garantizar la “legalidad, transparencia y moralidad administrativa” de estas elecciones.

La controversia se originó tras denuncias de irregularidades presentadas por varios aspirantes al cargo. Fue la abogada Paola Quiñones, quien busca una curul por el Valle para el Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, quien en sus redes sociales señaló que “la Mesa Directiva del Concejo de Cali ha convertido la elección del contralor de la ciudad en un proceso completamente ilegítimo, lleno de irregularidades y de espaldas a los intereses de la ciudad”.

Quiñones afirmó que a Daniel Silva Orrego, candidato independiente y del partido Polo Democrático a la Contraloría Distrital, le impidieron realizar el examen de conocimiento, evaluación que mide el nivel de información y preparación de los aspirantes, lo que, en su opinión, “violó su derecho a la igualdad y al debido proceso”.

En su momento, el Concejo de Cali indicó que no se vulneró ningún derecho de Daniel Silva, ya que “no cumplió con el reglamento que establece la obligación de presentarse puntualmente a la prueba de conocimientos. El señor Silva Orrego llegó tarde al lugar de aplicación del examen, motivo por el cual no se le permitió el ingreso”.

