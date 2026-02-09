Capturan a alias “Yapel”, jefe de subestructura del Clan del Golfo en Bolívar

La captura tuvo lugar en la vereda Buenavista, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar). Foto: Fuerzas

En la tarde de este lunes 9 de febrero, las autoridades confirmaron la captura de alias “Yapel” o “Niño Mercado”, jefe de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del grupo armado Clan del Golfo. Según indicó la Armada de Colombia, el hombre “estaría generando temor y adelantando, al parecer, acciones delictivas en el departamento de Bolívar”.

La captura tuvo lugar en la vereda Buenavista, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), y estuvo coordinada por unidades de la Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional. Las autoridades señalaron que esta captura “se convierte en un golpe estratégico al crimen organizado, pues este sujeto sería el presunto coordinador logístico de la subestructura”.

Además, las Fuerzas Militares señalaron que esta subestructura estaría dirigiendo y coordinando “actividades ilícitas, orientadas principalmente a garantizar el control ilegal de los corredores de movilidad utilizados para el abastecimiento logístico y el suministro de recursos”. Estos recursos provendrían, principalmente, del narcotráfico y la extorsión.

Alias “Yapel”, presuntamente, estaría apoyando el componente armado de la subestructura, sirviendo de enlace para el movimiento de material de guerra y de hombres armados, utilizando principalmente las veredas Bajo Grande, Buenavista San Carlos y Raizal, en la subregión de los Montes de María (Bolívar).

Las autoridades señalaron que el hombre fue trasladado, en coordinación con la Policía de Bolívar, hacia el casco urbano del municipio de El Carmen de Bolívar, para legalizar la captura.

Por su parte, el coronel de Infantería de Marina, Nelson Albeiro Cano Holguín, se pronunció al respecto y señaló: “Gracias a esta operación estamos dándole un parte de tranquilidad a estas comunidades. En este momento se encuentra en proceso de judicialización, a buen recaudo de las autoridades”.

