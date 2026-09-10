Capturan a cinco personas por presunto lavado de COP 2,3 billones del narcotráfico

Según la Fiscalía General de la Nación, las autoridades detectaron un entramado de empresas que, entre 2018 y 2026, habría utilizado movimientos bancarios por altas sumas de…

Cinco personas fueron capturadas por, presuntamente, haber lavado COP 2,3 billones provenientes del narcotráfico a través de empresas y criptoactivos. Las autoridades también tomaron posesión de 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (Antioquia) y cuyo valor estimado supera los USD 10,2 millones, como parte de un proceso de extinción de dominio que están adelantando.

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Según la Fiscalía General de la Nación, las autoridades detectaron un entramado de empresas que, entre 2018 y 2026, habría utilizado movimientos bancarios por altas sumas de dinero, transacciones con criptoactivos y posteriores inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico.

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El ente investigador detalló que el esquema habría iniciado con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultorías, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

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«Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios”, aseguró la Fiscalía. A esto se suman operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas.

Según el ente investigador, otra de las vías que presuntamente habrían empleado para movilizar el dinero fue el mercado de criptoactivos. “Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos”.

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La Fiscalía también detalló que el dinero que ingresaba al país a través del sistema financiero o de activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. “Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito”, aseguró el ente investigador.

Las personas detenidas son Hugo Daniel Giraldo Santamaría, quien sería el jefe de la organización; Carolina María Giraldo, quien estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado de empresas fachada; y Janeth Catalina Cano Santamaría, quien, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales.

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También fueron detenidos Johan Mateo Ruiz Orijuela, quien habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa, quien sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.

Las capturas se realizaron en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en una acción coordinada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA. También fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos de interés para el avance de las investigaciones. Asimismo, tres inmuebles ubicados en Envigado (Antioquia) y Barranquilla, valorados en cerca de COP 2.500 millones, fueron ocupados con fines de decomiso.

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