Capturan a dos colombianos solicitados en extradición por robar joyas en EE. UU.

Los hombres, señalados de integrar una red dedicada al robo de joyas en Estados Unidos, fueron capturados en Bogotá. Las autoridades aseguran que la organización habría hurtado piezas avaluadas en más de $18 mil millones.

Redacción Judicial
26 de agosto de 2025 - 05:11 p. m.
Foto: Dijin
En Bogotá fueron capturados Elvis Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco, dos colombianos requeridos en extradición por la Corte Distrital de Connecticut (Estados Unidos). De acuerdo con las autoridades, los hombres harían parte del Grupo de Hurto Suramericano (SATG), organización criminal transnacional dedicada al robo de joyas en establecimientos comerciales de diferentes ciudades de Estados Unidos.

Según la investigación, entre 2023 y 2024 la estructura habría cometido hurtos valorados en más de 4,6 millones de dólares, que serían más de $18 mil millones en moneda colombiana. Los expedientes señalan que los capturados participaban en la identificación de joyerías y locales ubicados en centros comerciales para luego ejecutar los asaltos mediante intimidación con armas de fuego o aprovechando el descuido de los comerciantes.

Posteriormente, las joyas eran trasladadas a distintas ciudades para su comercialización en el mercado negro internacional. En Colombia, los dos hombres tienen antecedentes por delitos como secuestro extorsivo, tráfico de armas y estupefacientes, hurto calificado y concierto para delinquir, según la Dijín de la Policía.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

