Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali (Valle del Cauca). Hasta el lugar habría llegado la mujer embazada, identificada como María Camila Potosí, con otra mujer que se habría ganado…

En la tarde de este 6 de noviembte un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos. Los hombres son señalados por, presuntamente, haber participado en el crimen de una mujer de 21 años en emabarazo.

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Imputan a dos hombres que habrían participado en el crimen de María Camila Potosí

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali (Valle del Cauca). Hasta el lugar habría llegado la mujer embazada, identificada como María Camila Potosí, con otra mujer que se habría ganado su confianza fingiendo también estar embarazada.

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Según detalló la Fiscalía General de la Nación, "en el lugar fue atacada con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y, mediante un procedimiento rudimentario, le habrían extraído a su bebé de ocho meses de gestación". La investigación señala que Moncayo Solano y Ochoa Ríos habrían ayudado a subir el cuerpo de la joven a un vehículo conducido por otras persona.

Posteriormente, presuntamente escoltaron el vehículo hasta una zona boscosa, donde abandonaron a la víctima en el río Meléndez. Los restos de María Camila Potosí fueron hallados el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera. 10 días despúes, la bebé fue hallad sin vida en el mismo sector.

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Los hombres fueron capturados el pasado 5 de noviembre en Cali y Jamundí (Valle del Cauca) durante diligencias de allanamiento y registro. Por estos hechos, les fueron imputados el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices.

Sin embargo, ninguno aceptó el cargo y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Por el caso ya fueron detenidos Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

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