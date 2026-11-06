Altas cortes conmemoran 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia

La conmemoración se realizó en la plazoleta principal del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía y contó con la participación de familiares de las víctimas. Entre ellos estuvo el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, hijo del…

Este 6 de noviembre se llevó a cabo un acto de conmemoración por los 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985 a manos del M-19. El acto, que rindió homenaje a las víctimas y sus familias, estuvo encabezado por los presidentes de las altas cortes.

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La conmemoración se realizó en la plazoleta principal del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía y contó con la participación de familiares de las víctimas. Entre ellos estuvo el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, integrante de la Corte Suprema de Justicia, quien fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia.

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“Recordar que los miembros del M-19 fueron imputados no una, sino dos veces, por estos hechos en el marco del proceso de paz que se adelantó sin que se hubiera exigido verdad, justicia, reparación y no repetición. Perdonaron a estos criminales a cambio de nada”, aseguró el exministro.

Asimismo, continuó: “La única respuesta en la práctica fueron más disparos, más violencia, más agresión que solo dejarían más muertos entre los guerrilleros y quienes no lo eran, más desolación y más resentimiento. Y, sobre todo, el sabor amargo de saber que la violencia militar había prevalecido sobre el respeto que constitucionalmente la fuerza pública le debía a los jueces y sus colaboradores”.

La conmemoración fue liderada por los presidentes de las altas cortes. De izquierda a derecha: el presidente de la JEP, Danilo Rojas; el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa. Foto: JEP

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La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, también se pronunció en medio de la conmemoración: “Hace cuarenta y un años, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, este Palacio fue el escenario de una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia. Aquí perdieron la vida magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados auxiliares, servidores judiciales y ciudadanos que ese día vinieron a cumplir con su trabajo o a buscar justicia”.

Meneses Mosquera aseguró que los togados asesinados “nos dejaron una enseñanza que todavía resuena en los corazones de todas las personas que administramos justicia: permanecer en su lugar, fieles a la toga y a la Constitución, aunque el miedo aconseje lo contrario”. En esa línea, aseguró que el acto no consiste en un simple rito, sino en un deber.

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“La Corte Constitucional ha dicho que la memoria tiene dos rostros. Uno colectivo, que busca ‘preservar del olvido la memoria colectiva’, y otro individual, ‘ligado al respeto de la dignidad humana’. Esta ceremonia conmemorativa los honra a ambos”, señaló la presidenta. Agregó que “recordar es devolverles el nombre, el rostro y la historia a quienes perdieron la vida. Recordar dignifica. El olvido, en cambio, es una segunda forma de ausencia”.

Concluyó recordando el nombre de la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Fanny González Franco, quien llegó al alto tribunal en 1984, “en un tiempo en que su nombramiento encontró resistencias por el solo hecho de ser mujer, y las venció con sus calidades de jurista”. La presidenta aseguró que, en la tarde del 6 de noviembre de 1985, encerrada en su despacho, habló por teléfono con su familia.

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Así, señaló: “Sus palabras, que hoy pertenecen a toda la justicia colombiana, fueron estas: ‘Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera, para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, (…) muero, pero no me doblego’”.

La toma y retoma del Palacio de Justicia

Durante dos días, el 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia y el Ejército respondió con una retoma a sangre y fuego. El resultado fue una tragedia nacional: decenas de civiles, magistrados y guerrilleros murieron; otros fueron torturados y desaparecidos, mientras la sede de la Corte Suprema quedó reducida a ruinas.

El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que en la toma y retoma del Palacio murieron 94 personas, entre ellos once magistrados; y que desaparecieron, por lo menos, doce personas más. Sin embargo, esas cifras no están completas, y hasta hoy muchas familias buscan el rastro de sus seres queridos desaparecidos en el holocausto.

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El objetivo de la desmovilizada guerrilla era hacerle un juicio político al entonces presidente, Belisario Betancur, porque, a su criterio, estaba traicionando la “voluntad nacional de forjar la paz”. Esto, luego de que el 23 de agosto de 1984 el M-19 firmara con el jefe de Estado los Acuerdos de Cese al fuego y Diálogo Nacional.

A su criterio, el presidente Betancur estaba incumpliendo con lo pactado. En la toma participaron 35 guerrilleros: 25 hombres y 10 mujeres, integrantes del comando Iván Marino Ospina. Rósemberg Pabón, comandante del M-19, fue identificado como el responsable de la toma, mientras que Álvaro Fayad, integrante del mando central, planeó la acción.

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