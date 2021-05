Capturan a la exrectora del colegio de Sergio Urrego para que cumpla su sentencia

En Bogotá fue capturada Amanda Azucena Castillo, exdirectora del plantel donde estudiaba Sergio Urrego, el joven que se quitó la vida en 2014 tras la persecución que sufrió por ser gay.

La Fiscalía y el Gaula capturaron este 27 de mayo a Amanda Azucena Castillo Cortés, la exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre. En esa institución estudiaba el joven Sergio Urrego, quien en 2014 se suicidó tras una dura persecución que emprendieron en su contra los directivos del plantel por ser gay. Entre los personajes determinantes estaba Castillo, quien le abrió un proceso disciplinario a Urrego por darse besos con otro estudiante y finalmente fue condenada por los delitos de falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Castillo Cortés deberá pagar una condena de ocho años y ocho meses en casa por cárcel, luego de que el juez 43 penal del circuito y, posteriormente, el Tribunal de Bogotá la sentenciaran por su responsabilidad en estos dos delitos. Aunque al comienzo del proceso la Fiscalía le había imputado el delito de discriminación agravada, en 2018 prescribió, por lo que solo terminó siendo procesada en juicio por las otras dos conductas que tienen una relación directa con el suicidio de Sergio Urrego.

Mientras era rectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, la mujer emprendió una persecución contra Urrego solo por ser homosexual. Por ejemplo, le abrió un proceso disciplinario por darse besos con su pareja, otro estudiante de la institución, a quien Amanda Azucena Castillo presionó para que denunciara falsamente que Sergio Urrego lo estaba acosando sexualmente. Una vez el adolescente se quitó la vida, la directora intentó esconder y destruir las pruebas de su actuar discriminatorio.

La exrectora es la tercera persona en ser condenada por el caso de Sergio Urrego. Además de ella, fueron sentenciadas la exveedora de la institución, Rosalía Ramírez, quien aceptó cargos por discriminación y ocultamiento de pruebas en 2016; y la entonces psicóloga del colegio, Ivonne Cheque, quien también aceptó haber cometido los delitos de discriminación y falsa denuncia, en 2017.

Inicialmente el juez 43 había sentenciado a Amanda Azucena Castillo a 11 años de prisión, pero el Tribunal de Bogotá redujo esa pena y le otorgó el beneficio de casa por cárcel. “Esta colegiatura resuelve modificar la sentencia exclusivamente en el entendido de declarar que Amanda Azucena Cortes queda condenada a la pena de 106 meses y pagar una multa de 500 salarios mínimos legales vigentes. Conceder la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión en centro carcelario”, dijo la magistrada.

Antes de que se conociera la sentencia, la mamá de Sergio Urrego, Alba Reyes, le concedió una entrevista a este diario en la que ratificó que su lucha ha sido por que se haga justicia. “Mi hijo aguantó muchas cosas... Sergio fue muy valiente. Muy valiente. Nunca supe de todo lo que estaba sucediendo porque no me contó. Por eso mismo esto no puede quedar así. El caso de Sergio ha dejado un precedente para todos los jóvenes en Colombia y ahora existen sentencias para protegerlos”, dijo en ese momento.