La operación contra Bedoya Salazar, que se llevó a cabo en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), estuvo coordinada por tropas del Gaula Militar Cauca, el Grupo Liviano de Caballería Número ocho, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la…

Fue capturado en Cauca Ramón Elías Bedoya Salazar, alias “Ramón”, presunto integrante de la estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Según las autoridades, sería uno de los criminales más buscados en el departamento de Caquetá.

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Capturan a presunto integrante de las disidencias más buscado en Caquetá

La operación contra Bedoya Salazar, que se llevó a cabo en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), estuvo coordinada por tropas del Gaula Militar Cauca, el Grupo Liviano de Caballería Número ocho, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

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Alias “Ramiro” era buscado, según señaló el Ejército Nacional, por su presunta relación con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El hombre habría coordinado el envío de sustancias desde los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Caquetá hacia países de Centroamérica y Estados Unidos, utilizando diferentes mecanismos de transporte.

Las autoridades detallaron que, durante meses, Ramón Elías Bedoya Salazar habría evitado a las autoridades utilizando el departamento del Cauca como refugio, “mientras continuaba desarrollando actividades delictivas en el departamento del Caquetá”.

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El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial. Por su parte, el Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones militares en el departamento del Cauca y el suroccidente del país.

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