Ministro de Defensa Jorge Mora defiende ofensiva militar ante el Congreso

El ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, tuvo cita en el Congreso por los más recientes bombardeos contra estructuras criminales, en los que murieron menores de edad. En la tarde del pasado 16 de septiembre se realizó en el Senado el debate de moción de censura, una herramienta política con la que se busca decidir si el jefe de la cartera debe salir de su cargo. “No descansaremos en nuestra misión de defender a los colombianos”, aseguró durante su intervención.

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Puntualmente, la citación a la moción de censura se da por dos hechos. El primero ocurrió el 10 de agosto, cuando se realizó una operación en la región del Catatumbo (Norte de Santander) contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en la que murió un menor de 16 años. Pocos días después, el 27 de agosto, se realizó un segundo bombardeo contra las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba”, en Guaviare, en el que murieron tres menores de edad.

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Ante los cuestionamientos sobre la operación aérea del Guaviare, el ministro Mora expuso que la decisión se adoptó a partir de información de inteligencia que identificó un campamento de un grupo armado y la presencia de integrantes en "continúo combate". Además, según explicó en un comunicado la cartera, la operación fue "sometida a un proceso de planeamiento militar y contó con asesoría jurídica operacional".

El ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella también explicó que la selección de los medios y métodos corresponde a una evaluación operacional: “Aquí no hay improvisación”, aseguró al referirse a los cuestionamientos sobre los controles que acompañan el desarrollo de este tipo de operaciones.

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En cuanto a los niños, niñas y adolescentes utilizados por las estructuras armadas, el ministro aseguró que todos los menores reclutados son considerados víctimas y que “esa condición no está en discusión”. En esa línea, señaló que las operaciones de la Fuerza Pública no se dirigen contra los niños por haber sido reclutados, “sino contra amenazas militares identificadas con la información disponible y bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario”.

Además, rechazó el reclutamiento, entrenamiento, utilización y traslado de menores a campamentos de grupos armados. En cuanto a los resultados operacionales, mencionó que durante los primeros 39 días de su gestión obtuvieron resultados contra 24 jefes de estructuras criminales, rescataron a 29 personas secuestradas y recuperaron a 39 menores de edad. También advirtió que el número de miembros de los grupos armados en Colombia aumentó 92 % frente a 2022.

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En su discurso, el ministro Mora aseguró que la cartera necesita cerca de COP 1,95 billones: COP 497.000 millones para dotaciones, COP 960.000 millones para sanidad y COP 495.000 millones para cumplir con las asignaciones de retiro de integrantes de la reserva y veteranos. “Somos el Ministerio de Defensa de todos los colombianos. ¡Que viva la fuerza pública de todos los colombianos!”, concluyó.

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