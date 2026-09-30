Según detalló la Fiscalía General de la Nación, los contratos estarían financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Las investigaciones dan cuenta de que estas personas se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos de interventoría…

El alcalde de Ataco (Tolima), Héctor Fabio Muñoz; el exalcalde, Miller Aldana, y un contratista fueron capturados por su presunta participación en el desvío de COP 21.550 millones que debían destinarse a cubrir necesidades básicas de las comunidades del departamento.

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Capturan al alcalde de Ataco y al exalcalde por presunto desvío de COP 21.550 millones

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, los contratos estarían financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Las investigaciones dan cuenta de que estas personas se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio.

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El ente investigador explicó que el proyecto, financiado con COP 21.550 millones, permanece inconcluso hasta la fecha. Además, señaló que el municipio de Ataco fue incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) “debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima”.

Dicha condición le permitió a la administración municipal, a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), acceder a recursos del SGR y suscribir los contratos entre junio y agosto de 2022. Las capturas fueron efectuadas por integrantes de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos realizados en Ataco y Florencia (Caquetá).

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En ese sentido, la Fiscalía presentará a los tres capturados ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible responsabilidad, les imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.

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