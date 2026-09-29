Los inmuebles están avaluados en más de COP 23.775 millones. Entre ellos, se encuentran dos locales comerciales del Centro Comercial Oasis, en Girardot (Cundinamarca); dos lotes…

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá acaba de emitir sentencia contra 10 exparamilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En uno de los puntos de esa decisión, esta instancia judicial ordenó la extinción de dominio de seis bienes del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa.

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Tribunal de Bogotá declara la extinción de dominio sobre bienes del cantante Charlie Zaa

Los inmuebles están avaluados en más de COP 23.775 millones. Entre ellos, se encuentran dos locales comerciales del Centro Comercial Oasis, en Girardot (Cundinamarca); dos lotes urbanos ubicados en Guamo y Lérida (Tolima); la Hacienda Guamal, en San Luis (Tolima); y un lote de terreno con mejoras, también en Girardot.

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Según la Sala, el bien de mayor valor corresponde a uno de los locales del Centro Comercial Oasis, avaluado en COP 15.840 millones. La decisión fue adoptada por la Sala, integrada por los magistrados Andrés Giovanni Rosas Calvo, quien actuó como ponente, Alexandra Valencia Molina e Ignacio Humberto Alfonso Beltrán.

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