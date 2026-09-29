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"Jhon Calzones”: el historial del exalcalde de Yopal que llegó al poder estando preso

Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, no solo fue alcalde de Yopal. Su historia judicial estuvo marcada por capturas, investigaciones por lavado de activos y una condena por urbanización ilegal. Ahora, las autoridades deberán establecer quiénes fueron los responsables de su asesinato.

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Redacción Judicial
29 de septiembre de 2026 – 05:24 p. m.
"Jhon Calzones"
"Jhon Calzones", exalcalde de Yopal (Casanare), fue asesinado en la mañana de este martes, 29 de septiembre de 2026.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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En la mañana de este 29 de agosto, el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue asesinado luego de que dos sicarios, que se movilizaban en una motocicleta, le dispararan. El hecho fue confirmado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, quien aseguró que la Policía Nacional le informó sobre la captura de uno de los presuntos responsables del atentado. Torres fue elegido en 2015 como alcalde de Yopal y permaneció en el cargo hasta que, dos años después, fue destituido luego de ser condenado por el delito…

Por Redacción Judicial

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