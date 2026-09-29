"Jhon Calzones”: el historial del exalcalde de Yopal que llegó al poder estando preso

En la mañana de este 29 de agosto, el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue asesinado luego de que dos sicarios, que se movilizaban en una motocicleta, le dispararan. El hecho fue confirmado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, quien aseguró que la Policía Nacional le informó sobre la captura de uno de los presuntos responsables del atentado. Torres fue elegido en 2015 como alcalde de Yopal y permaneció en el cargo hasta que, dos años después, fue destituido luego de ser condenado por el delito…

En la mañana de este 29 de agosto, el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue asesinado luego de que dos sicarios, que se movilizaban en una motocicleta, le dispararan. El hecho fue confirmado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, quien aseguró que la Policía Nacional le informó sobre la captura de uno de los presuntos responsables del atentado. Torres fue elegido en 2015 como alcalde de Yopal y permaneció en el cargo hasta que, dos años después, fue destituido luego de ser condenado por el delito de urbanización ilegal.

“Jhon Calzones” era conocido con ese sobrenombre por su actividad como comerciante de ropa interior femenina en Yopal (Casanare), antes de incursionar en la política. La investigación en su contra se originó por un proyecto de vivienda que comenzó en 2004, cuando aún no había llegado a la Alcaldía de Yopal. Torres empezó a construir edificaciones y a vender lotes a través de su empresa, ‘Ciudadela Bendición’, en un terreno que la Fiscalía General había ocupado años antes con fines de extinción de dominio. Según las autoridades, los propietarios iniciales del terreno eran testaferros del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez, alias “Coletas”.

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El hombre vendió alrededor de 10.000 lotes de 90 metros cuadrados, según la Fiscalía, con el propósito de lavar dinero. La investigación contra Jhon Calzones comenzó luego de que Giomar Patricia Riveros Gaitán, quien había trabajado con Torres, informara a la Dijín de la Policía que, entre el 16 de junio y el 7 de diciembre de 2014, se habían presentado inconsistencias en los estados financieros de sus empresas. También advirtió sobre una serie de ingresos que no podían ser justificados. A partir de esa información, las autoridades iniciaron las indagaciones y encontraron una serie de bienes que, de acuerdo con la investigación, “Jhon Calzones” habría adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas.

En mayo de 2015, cuando Torres ya era candidato a la Alcaldía de Yopal, la Fiscalía ordenó el embargo de 10 de sus bienes, como parte de una investigación por lavado de activos y por el origen de su patrimonio. El 14 de octubre de ese año, 12 días antes de las elecciones, “Jhon Calzones” fue detenido por las autoridades. Al día siguiente, el 15 de octubre, el entonces candidato aceptó su responsabilidad por el delito de urbanización ilegal. Pese a estar privado de la libertad, Torres ganó las elecciones del 25 de octubre y se convirtió en alcalde de Yopal. La noticia la recibió mientras permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Sin embargo, el 16 de diciembre, la entonces Juez Segunda de Yopal, Luz Nidia Tobón González, le concedió el beneficio de detención domiciliaria.

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Los hechos no terminaron ahí. El 6 de marzo de 2016, “Jhon Calzones” fue recapturado por el delito de lavado de activos, junto con su esposa, Dora Emilse López Vega. En esa oportunidad, la Fiscalía y la Dijín de la Policía volvieron a detenerlo luego de revisar sus estados financieros desde 2012 y detectar, al parecer, un incremento patrimonial injustificado de COP 50.000 millones. Tres días después, Torres y su esposa quedaron nuevamente en libertad, luego de que un juez de control de garantías de Bogotá se abstuviera de imponerles prisión preventiva en establecimiento carcelario, al señalar que no existían elementos suficientes para justificar la medida de aseguramiento. En su momento, el ente investigador apeló la decisión.

Muere exalcalde de Yopal, "John Calzones", en ataque sicarial Foto: Facebook

En paralelo, la Fiscalía adelantó otro proceso de extinción de dominio contra los bienes de Torres. En ese marco, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía ocupó 23 propiedades, avaluadas en COP 200.000 millones. Entre los bienes ocupados se encontraban un apartamento en Bogotá, varios lotes en Yopal y Tubará (Atlántico), ocho vehículos, el Hotel Campestre La Bendición y las sociedades Comercializadora Internacional Dora, Alquiservicios y La Bendición John Jairo Torres S.A.S. Además, el 5 de julio de 2016, un juez de conocimiento de Bogotá revocó la decisión que le había permitido permanecer en libertad y ordenó nuevamente su captura por el proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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“Jhon Calzones” se entregó a las autoridades el 8 de julio de 2016. Para entonces, enfrentaba dos procesos judiciales claramente diferenciados. El primero estaba relacionado con el delito de urbanización ilegal por el proyecto La Bendición; el segundo, con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por este último proceso, Torres permaneció un año privado de la libertad, hasta que, en junio de 2017, el proceso se frenó, ya que un juez decretó el vencimiento de términos para iniciar el juicio. En cuanto al proceso por urbanización ilegal, un juez penal de Yopal lo condenó en primera instancia a 45 meses de prisión. Posteriormente, el 25 de julio de 2017, el Tribunal Superior de Yopal redujo la pena a 24 meses, al considerar que había existido un error en la tasación de la condena.

Ante esas circunstancias, Torres tuvo que dejar su cargo como alcalde de Yopal, que estaba previsto que ejerciera hasta 2019. Posteriormente, en abril de 2018, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la celebración de un convenio por más de COP 3.086 millones, relacionado con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2016. Desde entonces, el nombre de Torres no había trascendido a nivel nacional. Solo fue hasta febrero de 2026, cuando Calzones agredió a un periodista de Yopal. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, el exalcalde se le acercó para cuestionarlo por las investigaciones que había publicado sobre él.

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Ahora, ocho meses después, el nombre del condenado exalcalde de Yopal vuelve a ocupar los titulares de prensa. Las autoridades tendrán que establecer quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los motivos del asesinato de Jhon Jairo Torres.

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