Capturan al alcalde de Riosucio por irregularidades en viáticos de jurados electorales

El alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena; y cinco funcionarios más de la administración municipal fueron capturados en las últimas horas por presuntas irregularidades ocurridas en las elecciones legislativas. De acuerdo con la Fiscalía, se detectaron irregularidades en el pago que debía hacer la alcaldía relacionados con los viáticos y transportes de jurados y delegados en las asadas elecciones legislativas.

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De acuerdo con la Fiscalía, las presuntas irregularidades se detectaron en el desembolso de los recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos para los jurados y delegados. La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Mutatá (Antioquia).

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De acuerdo con lo que ha dicho el ente investigador, en las próximas horas un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó los presentará ante un juez de control de garantías. Allí, se espera que les imputen al menos tres delitos relacionados con las irregularidades.

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Según dio a conocer la Fiscalía, los delitos que se le imputarán a cada una de estas personas son los de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por ahora no se conoce el nombre de las otras cinco personas capturadas ni su grado de participación en los presuntos hechos.

En agosto pasado, por hechos distintos, a Moreno Mena se le había impuesto un día de arresto y una multa económica por no haber acatado una tutela. Asimismo, desde 2025 la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria y le formuló pliego de cargos por presuntas omisiones relacionadas con la atención y el suministro de alimentos a personas privadas de la libertad bajo custodia

preventiva en Riosucio.

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