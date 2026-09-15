Alias Araña fue imputado por 16 homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024

Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, señalado como máximo jefe de la estructura armada Comandos de Frontera, de las disidencias de las Farc, fue imputado por su presunta responsabilidad en 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el disidente habría ordenado los crímenes contra personas consideradas integrantes de otros grupos armados o miembros de la fuerza pública, así como contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

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“En ese sentido, fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania”, detalló el ente investigador. Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un “obstáculo” para los Comandos de Frontera en la comercialización de pasta base de coca, el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.

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Según la Fiscalía, uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras de Solita. Hombres armados abordaron a la líder social María Isabel Ramos Álzate en inmediaciones del río Caquetá y la llevaron hasta su lugar de residencia. Allí, le dispararon en múltiples ocasiones.

A alias «Araña» también se le atribuye el asesinato del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, quien fue atacado con ráfagas de fusil en su vivienda, ubicada en la vereda Santander, en zona rural de Florencia, el 15 de noviembre de 2020. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias “Araña” los delitos de concierto para delinquir; homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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También le imputaron los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todas las conductas agravadas. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados, por lo que le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La imputación se da luego de que, el pasado 1 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación reactivara las órdenes de captura contra varios jefes criminales que habían sido suspendidas durante el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su iniciativa de paz total. Entre ellos está Geovanny Andrés Rojas, quien había sido designado como gestor de paz.

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Además, el pasado 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición a Estados Unidos de alias «Araña», quien es requerido por la justicia de ese país por delitos relacionados con narcotráfico. El mandatario también confirmó que otros cuatro integrantes de estructuras criminales serán enviados a enfrentar procesos ante tribunales federales. El Gobierno señaló que todos se encuentran bajo custodia de las autoridades.

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