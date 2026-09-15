Presidente De la Espriella confirma muerte de cinco integrantes del Eln en Bolívar

A través de un mensaje publicado en la red social X, el primer mandatario señaló: “En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra el frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del grupo…

Cinco integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, del Ejército de Liberación Nacional (Eln), murieron en medio de combates con la fuerza pública en la vereda Corcovado, en el municipio de Morales, al sur del departamento de Bolívar. Los hechos fueron confirmados por las autoridades y el presidente Abelardo de la Espriella.

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A través de un mensaje publicado en la red social X, el primer mandatario señaló: “En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra el frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del grupo narcoterrorista Eln. El resultado: cinco integrantes dados de baja, seis armas largas incautadas, además de munición y material de intendencia”.

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Según la publicación del presidente, entre los muertos se encuentra alias “Niche”, jefe de comisión de la compañía Simón Bolívar, quien tendría 11 años de trayectoria criminal y capacidad para planear y ejecutar ataques terroristas mediante drones cargados con explosivos, francotiradores y campos minados. El jefe de Estado señaló que el integrante del Eln también era conocido por articular el reclutamiento y entrenar a otros integrantes en el manejo de explosivos y drones.

“Alias ‘Niche’ aparece vinculado a múltiples ataques contra nuestra fuerza pública, incluido el atentado de Aguachica de diciembre de 2025, en el que fueron asesinados 7 soldados y otros 30 resultaron heridos”, aseguró en su mensaje el presidente De la Espriella.

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El primer mandatario señaló que durante la operación resultó herido el soldado profesional Luis Torres Triana, quien fue evacuado al Hospital Universitario de Bucaramanga (Santander): «Toda nuestra solidaridad con él y su familia. Esperamos su pronta recuperación», se lee en el trino.

Asimismo, en su comunicado, De la Espriella aseguró: «A quienes asesinan a nuestros soldados y aterrorizan a los colombianos se los digo con absoluta claridad: que se agarren, porque los vamos a perseguir con toda la capacidad legítima del Estado. ¡Los vamos a acabar! No tendrán santuario en un solo centímetro de Colombia».

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