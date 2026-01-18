Logo El Espectador
Judicial

Capturan en flagrancia a dos hombres tras robo de camioneta en Valle del Cauca

Durante el robo de la camioneta, los hombres manifestaron pertenecer al frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Estas personas habían hurtado el vehículo a cuatro trabajadores de un ingenio azucarero, a quienes intimidaron con armas de fuego.

Redacción Judicial
18 de enero de 2026 - 05:58 p. m.
Los hombres habían hurtado una camioneta a cuatro trabajadores de un ingenio azucarero, a quienes intimidaron con una subametralladora tipo Mini Uzi y una escopeta.
Los hombres habían hurtado una camioneta a cuatro trabajadores de un ingenio azucarero, a quienes intimidaron con una subametralladora tipo Mini Uzi y una escopeta.
Foto: Archivo
Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, del frente Dagoberto Ramos, fueron capturados en flagrancia por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona rural del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca). Los hombres habían hurtado una camioneta a cuatro trabajadores de un ingenio azucarero, a quienes intimidaron con una subametralladora tipo Mini Uzi y una escopeta.

Los delincuentes obligaron a dos de los funcionarios a bajarse, abandonándolos en el lugar, y forzaron a los otros dos trabajadores a subir al asiento trasero del vehículo. Durante los hechos, los hombres indicaron pertenecer al grupo armado y señalaron que su objetivo era apoderarse del vehículo.

Posteriormente, despojaron a las víctimas de dos teléfonos celulares, las obligaron a cubrirse la cabeza y emprendieron la huida con rumbo al corregimiento de Tienda Nueva, según indicaron las autoridades.

Los funcionarios que fueron abandonados en la zona rural del municipio informaron a las autoridades sobre los hechos, lo que permitió que unidades de la Policía y el Ejército instalaran puestos de control en la vía que comunica los municipios de Florida (Valle del Cauca) y Miranda (Cauca).

Las autoridades indicaron que “en este punto fue identificado el vehículo hurtado, logrando la captura en flagrancia de los dos sujetos por el delito de hurto calificado y la recuperación del automotor”. Asimismo, señalaron que los trabajadores que habían sido abandonados fueron ubicados por el GAULA y trasladados a instalaciones de la Policía para presentar la denuncia.

Por Redacción Judicial

