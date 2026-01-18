Capturan en flagrancia a dos hombres tras robo de camioneta en Valle del Cauca

Los hombres habían hurtado una camioneta a cuatro trabajadores de un ingenio azucarero, a quienes intimidaron con una subametralladora tipo Mini Uzi y una escopeta. Foto: Archivo

Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, del frente Dagoberto Ramos, fueron capturados en flagrancia por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona rural del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca). Los hombres habían hurtado una camioneta a cuatro trabajadores de un ingenio azucarero, a quienes intimidaron con una subametralladora tipo Mini Uzi y una escopeta.

Los delincuentes obligaron a dos de los funcionarios a bajarse, abandonándolos en el lugar, y forzaron a los otros dos trabajadores a subir al asiento trasero del vehículo. Durante los hechos, los hombres indicaron pertenecer al grupo armado y señalaron que su objetivo era apoderarse del vehículo.

Posteriormente, despojaron a las víctimas de dos teléfonos celulares, las obligaron a cubrirse la cabeza y emprendieron la huida con rumbo al corregimiento de Tienda Nueva, según indicaron las autoridades.

Los funcionarios que fueron abandonados en la zona rural del municipio informaron a las autoridades sobre los hechos, lo que permitió que unidades de la Policía y el Ejército instalaran puestos de control en la vía que comunica los municipios de Florida (Valle del Cauca) y Miranda (Cauca).

Las autoridades indicaron que “en este punto fue identificado el vehículo hurtado, logrando la captura en flagrancia de los dos sujetos por el delito de hurto calificado y la recuperación del automotor”. Asimismo, señalaron que los trabajadores que habían sido abandonados fueron ubicados por el GAULA y trasladados a instalaciones de la Policía para presentar la denuncia.

