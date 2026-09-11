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Caso Julián Bedoya: años de proceso y un juicio que todavía no comienza

El pasado 9 de septiembre, Juliana Guerrero, excandidata al viceministerio de las Juventudes, aceptó haber presentado títulos falsos para llegar al gobierno de Gustavo Petro. El proceso concluyó en cinco meses. En contraste, el exsenador Julián Bedoya, señalado de presuntamente haber incurrido en el delito de fraude procesal, continúa vinculado a una investigación que comenzó después de que la primera denuncia en su contra se conociera en 2019.

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Redacción Judicial
10 de septiembre de 2026 – 09:31 p. m.
Caso Julián Bedoya: años de proceso y un juicio que todavía no comienza
El exsenador nunca ha reconocido su responsabilidad por los delitos que se le investigan.
Foto: León Darío Peláez/Semana - León Darío Peláez/Semana

Cinco meses tardó la justicia en resolver el caso de Juliana Guerrero Jiménez. El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía logró un preacuerdo con quien buscaba llegar con títulos falsos al Viceministerio de las Juventudes de la cartera de Igualdad del gobierno Petro. Luego de imputarle cargos el 26 de marzo de 2026, por el delito de fraude procesal, la joven aceptó que sí presentó documentos falsos ante la Presidencia para llegar al cargo y, por eso, fue condenada a tres años de cárcel. Esa agilidad, sin embargo, es lo que le ha faltado a un caso…

Por Redacción Judicial

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