Caso Liam Gael: padre del bebé de 11 meses irá a juicio por presunto abuso sexual

La investigación señala que Rodríguez Ayala se habría aprovechado de su condición de padre y del estado de indefensión del menor para cometer las conductas investigadas. Foto: EFE - Nina Osorio

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Michael Rodríguez Ayala, padre de Liam Gael Rodríguez Narváez, un bebé de 11 meses que falleció el 29 de septiembre de 2025 en el municipio La Calera (Cundinamarca) en circunstancias que no han sido esclarecidas, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de someter a su hijo, en repetidas ocasiones, a actos de violencia sexual.

Ahora, el hombre deberá responder en juicio por estas presuntas conductas. El caso se conoció tras la muerte del menor, ocurrida como consecuencia de una enfermedad que, según la investigación adelantada por las autoridades, no estaría relacionada con las conductas sexuales atribuidas a su padre.

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Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, durante los procedimientos médico-forenses practicados al bebé, los especialistas encontraron signos compatibles con violencia sexual. Según el ente investigador, los análisis también permitieron establecer que el menor habría sido sometido a este tipo de abusos en ocasiones anteriores.

Dentro de lo recopilado por la Fiscalía hay una prueba de ADN que estableció un vínculo genético entre las evidencias del presunto abuso y Rodríguez Ayala. La investigación señala que Rodríguez Ayala se habría aprovechado de su condición de padre y del estado de indefensión del menor para cometer las conductas investigadas.

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Por estos hechos, un fiscal de la Unidad contra los Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá acusó a Rodríguez Ayala por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambos agravados.

El padre del menor había sido capturado en la mañana del pasado 27 de enero por agentes del CTI de la Fiscalía. Tras la legalización de su captura y la imputación de cargos, de los que se declaró inocente, un juez de control de garantías le otorgó la libertad, al considerar que la Fiscalía había realizado una investigación débil para la recopilación de pruebas.

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