Condenan a 21 años de cárcel a Carlos Eduardo Mora por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Carlos Eduardo Mora González es el segundo condenado por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Un juzgado penal de Bogotá lo condenó a 21 años de carcel por su responsabilidad en el atentado perpetrado contra el precandidato presidencial del Centro Democrático el pasado 7 de junio.

Según la investigación, Mora González participó en la planeación del ataque, pues hizo un reconocimiento previo del lugar donde se cometería el atentado: el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón (Bogotá).

El 7 de junio, Mora González fue el encargado de la logística final y estuvo presente a unas pocas cuadras del lugar del ataque en un carro gris modelo Spark. Además, explicó la Fiscalía, fue el responsable de entregar el arma con el que el adolescente de 15 años le disparó al menos ocho veces a Uribe Turbay. El sicario ya fue sentenciado.

Por estos hechos, el ente investigador le imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el procesado aceptó los cargos y ahora un juez de Bogotá lo condenó a 21 años de cárcel.

