Caso Pecci: Margaret Chacón, mujer capturada en Salvador, fue enviada a la cárcel. EFE. Foto: PNC El Salvador / EFE - PNC El Salvador

Luego de que este sábado las autoridades expulsaron de territorio salvadoreño a Margaret Chacón Zúñiga, señalada de participar en el homicidio del exfiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del año pasado en Barú, Cartagena, un fiscal la llevó ante los estrados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. En las diligencias que se celebraron durante este domingo, el delegado del búnker expuso la posible responsabilidad de la mujer en el crimen. Las pruebas le sirvieron para que el juez la enviara a la cárcel mientras ella se declaró inocente.

“Sin su aporte no se hubiese podido haber llevado a cabo el homicidio del fiscal paraguayo”, le dijo el fiscal a Margaret Chacón en medio de la audiencia de imputación de cargos en donde señaló que la mujer sostuvo varios encuentros con Andrés Felipe Pérez Hoyos, su pareja sentimental, y Ramón Emilio Pérez, su cuñado, quienes ya están judicializados por los mismos hechos. El fiscal del caso dijo que las tres personas se reunieron en un restaurante el 8 de mayo de 2022 y en el encuentro Chacón indagó sobre cómo iba el proceso para acabar con la vida de Pecci.

“¿Qué pasó con la vuelta?”, fue lo que dijo el fiscal que Chacón les preguntó a los hermanos Pérez Hoyos. Según el delegado del búnker, la mujer les dijo que debían tener en cuenta que para ejecutar el crimen solo tenían seis días que era lo que duraba el plan vacacional que el exfiscal antidroga y su esposa tomaron por cuenta de su luna de miel. Para el fiscal del caso está claro que Margaret Chacón estuvo vinculada desde el primer momento en el “entramaje criminal” como catalogó el homicidio frente al juez de garantías.

“Margaret tenía conocimiento de todo el entramaje criminal y, por eso, hoy está siendo presentada ante un juez y en Colombia respondiendo ante las autoridades (…) Hoy en día no tenemos una inferencia, es una probabilidad de verdad que usted participó en esos hechos”, resaltó el fiscal. Añadió que su camioneta, prácticamente, se convirtió en su centro de operaciones para fraguar el asesinato. Según las pruebas de la Fiscalía, el vehículo que hoy se encuentra incautado sirvió para guardar el arma de fuego con la que asesinaron al exfiscal.

La Fiscalía le reprochó a Chancón que estuviese involucrada en el homicidio del exfiscal cuando sabía que era un delito. “Usted es la coautora a título de dolo del delito de homicidio bajo porte ilegal de armas. Actuó en una forma dolosa, sabía que concertar el homicidio del exfiscal paraguayo con su esposo y otras personas, estaba prohibido por la ley”, resaltó el fiscal del caso. Añadió que, una vez cometido el crimen, ella y los hermanos Pérez Hoyos se reunieron en un hotel en Medellín para celebrar.

“No queda duda del aporte trascendental de la señora Margaret Chacón. Tenía dominio pleno de lo que venía planeando su compañero sentimental Andrés Felipe y su cuñado Ramón Emilio. Todo este andamiaje criminal se cometió, o parte de ello, al interior de su vehículo. No podemos decir que de manera aislada o sin conocimiento o voluntad Margaret Chacón Zúñiga no haya conocido del entramaje criminal el homicidio del fiscal Marcelo Pecci”, explicó en medio de las diligencias judiciales llevadas a cabo este domingo.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en una cárcel porque considera que podría ser un peligro para las víctimas del proceso y podría no comparecer ante la justicia. El representante de víctimas, el abogado Francisco Bernate, se acogió a la solicitud del delegado del búnker y agradeció ante el juez la labor que ha adelantado el ente acusador en el crimen que conmocionó a dos naciones el año pasado.

En su intervención el delegado del Ministerio Público también solicitó que se impusiera medida de aseguramiento en la cárcel porque, a su juicio, podría obstruir el proceso ya que se ha evidenciado que Chacón ha salido del país en múltiples ocasiones y que con un proceso judicial en su contra no sería la excepción para volver a hacerlo. La abogada Yesica Troncoso, quien defiende los intereses de Chacón, le hizo varias peticiones al juez.

Inicialmente, empezó su intervención argumentando que la medida de aseguramiento en una cárcel por obstruir a la justicia no se podría hacer efectiva en Chacón debido a que, según su dicho, fue ella misma quien solicitó a las autoridades salvadoreñas regresar al país para afrontar sus líos con la justicia. “La señora Margaret en ningún momento se dio a la fuga. No existe que obstruya a la justicia porque no cuenta con recursos económicos ni logísticos, no es la esposa de Andrés Pérez, es la madre de sus hijos. Zúñiga tiene una relación sentimental con un ciudadano salvadoreño”, explicó la abogada.

Troncoso resaltó que Chacón se lucra de la venta y comercialización de prendas de vestir y que los encuentros que sostuvo con algunas personas en territorio nacional obedecían a que estaba realizando negocios de ese tipo. Además, también le dijo al juez que la única culpa de la mujer es tener el vehículo que fue incautado a su nombre, porque ese estaba a cargo de Felipe Pérez, de quien dice ya no es su pareja sentimental.

La abogada le pidió al juez que en caso de imponer una medida de aseguramiento lo haga domiciliaria en un predio ubicado en el norte de Bogotá y si, por el contrario, el despacho consideraba que la medida e debía ser en una cárcel que fuese en un centro penitenciario de Barranquilla donde viven los padres de Chacón. El juzgado decidió darle la razón a la solicitud de la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público respecto de enviar a la mujer a la cárcel. Será el Inpec el que verifique a cuál centro de retención la traslada.

