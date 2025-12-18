Caso Ungrd en vivo: resuelven medida de aseguramiento contra exministros Bonilla y Velasco

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están imputador por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Foto: El Espectador

Este jueves 18 de diciembre se reanuda la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos, imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Velasco y Bonilla son señalados por la Fiscalía de presuntamente haber hecho parte de una “organización criminal” que en el año 2023 habría comprometido más de COP 612.000 millones en contratos a congresistas, con el objetivo de amarrar sus votos a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de la República. Entre esos proyectos, la reforma pensional y a la salud, que han sido parte de las banderas del presidente Gustavo Petro.

Según el ente investigador, los exfuncionarios habrían puesto en juego millonarios recursos del erario público, a través del intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Por esa razón, tras la imputación, la Fiscalía pidió la detención domiciliaria preventiva para los exministros.

Durante las dos jornadas que se han adelantado hasta ahora en esa diligencia, han intervenido la Procuraduría y los abogados de los exfuncionarios. El Ministerio Público acompañó la solicitud de la Fiscalía; pero la defensa de los exministros ha sido insistente en que no adelantaron actividades por fuera de sus funciones y que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ha intentado ganar beneficios a través de señalamientos falsos.

Este jueves, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, escuchará a los voceros de las víctimas acreditadas por el desfalco a la entidad pública. Además, resolverá la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los otrora alfiles del presidente Gustavo Petro en dos de las carteras claves del gobierno, hoy investigados por presunta corrupción.

Siga minuto a minuto la audiencia:

Luego de la presentación de las partes y de una breve intervención de todas ellas para aclarar que sí recibieron nuevas pruebas, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero arrancó la lectura de su decisión. Primero, explicó que la Fiscalía, aunque argumentó de manera correcta la solicitud de una medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, tuvo vacíos en por qué considera que esa debe ser la medida.

Para Roso, el ente investigador no desarrolló ese asunto, sino que el asunto se centró simplemente en los argumentos de por qué deben estar privados de la libertad. En pocas palabras, que no explicó por qué Velasco y Bonilla deben ir a prisión domiciliaria y no a la cárcel. Por eso, explicó la magistrada, ella misma va a corregir ese error.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.