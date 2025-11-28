Logo El Espectador
Caso Ungrd: Tribunal imputará a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Velasco en diciembre

En el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fijó el 1 de diciembre para avanzar en el proceso contra los exministros. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
28 de noviembre de 2025 - 05:22 p. m.
Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Ungrd.
Foto: Arc
Este viernes 28 de noviembre se conoció que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fijó el 1 de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m., como fecha para la realización de las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, exministro del Interior y exministro de Hacienda, respectivamente.

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).

“En consecuencia, se dispone que, por intermedio de la secretaría de la sala, se cite a Luis Fernando Velasco Chávez, Ricardo Bonilla González, a sus respectivos defensores, a la fiscalía, a los apoderados de las víctimas y al delegado del Ministerio Público”, se lee en la misiva, indicando, además, que el proceso se realizará de forma mixta.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

