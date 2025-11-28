Caso Ungrd: Tribunal imputará a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Velasco en diciembre

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Ungrd. Foto: Arc

Este viernes 28 de noviembre se conoció que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fijó el 1 de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m., como fecha para la realización de las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, exministro del Interior y exministro de Hacienda, respectivamente.

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).

“En consecuencia, se dispone que, por intermedio de la secretaría de la sala, se cite a Luis Fernando Velasco Chávez, Ricardo Bonilla González, a sus respectivos defensores, a la fiscalía, a los apoderados de las víctimas y al delegado del Ministerio Público”, se lee en la misiva, indicando, además, que el proceso se realizará de forma mixta.

