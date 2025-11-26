Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Velasco por caso Ungrd

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Ungrd. Foto: Arc

La Fiscalía General de la Nación, a través de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, radicó este miércoles 26 de noviembre ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves.

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).

La Fiscalía ya le imputó cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); a Sandra Ortiz Nova, exalta consejera de la Presidencia para las regiones; y a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Según documentos y testimonios en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Velasco sería uno de los protagonistas de presuntos acuerdos ilícitos que habría tramitado el Gobierno con varios congresistas. Sin embargo, él ha insistido en que nada tuvo que ver en ese entramado.

Aun así, registros de llamadas, chats, testimonios y videos de cámaras de seguridad lo ubican en momentos precisos en los que al Ejecutivo le urgía que se aprobaran asuntos claves en el Congreso y, por eso, el ente investigador señala que él habría ayudado a concretar dádivas para “comprar” a senadores y representantes a la Cámara.

Por su parte, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido mencionado dentro del escándalo en varias oportunidades y por varios de sus protagonistas. Incluso, el nombre de Bonilla ha estado en boca de Olmedo López.

El exdirector de la Ungrd, le aseguró al ente investigador que el exministro pactó con él que los convenios, que sumaban cerca de $92.000 millones, pero que nunca se firmaron, salieran de la Unidad para atender desastres y que fueran directamente a los congresistas cuyos votos eran determinantes para aprobar los créditos urgentes.

