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Caso Ungrd: Tribunal Superior de Bogotá impone detención domiciliaria a exministro Velasco

El eximinstro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, es señalado por su presunta participación en el entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Es la segunda vez que la justicia ordena una medida de aseguramiento en su contra por el caso.

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Redacción Judicial
19 de agosto de 2026 - 06:27 p. m.
Luis Fernando Velasco es señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último, en concurso homogéneo y sucesivo.
Luis Fernando Velasco es señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último, en concurso homogéneo y sucesivo.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El Tribunal Superior de Bogotá legalizó una nueva captura contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, por su presunta participación en el entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En esta ocasión, el exfuncionario permanecerá privado de la libertad en su lugar de domicilio.

Luis Fernando Velasco es señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último, en concurso homogéneo y sucesivo.

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Por Redacción Judicial

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@HerbólogaRaquel(46037)Hace 19 minutos
Sin haberle podido probar nada, a alguien que estuvo muy transitoriamente al frente de esa entidad, lo han perseguido de la manera más infame. Cuál es su pecado? Ser un liberal de verdad y luchar porque su partido salga de las garras del vendido y puestero Gaviria. Qué injusticia tan horrible. Y otros, que han robado a sus propios clientes y han hecho su rqiueza con el dinero del narco, premiados como presidentes.
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