Caso Ungrd: Tribunal Superior de Bogotá impone detención domiciliaria a exministro Velasco

Luis Fernando Velasco es señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último, en concurso homogéneo y sucesivo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Tribunal Superior de Bogotá legalizó una nueva captura contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, por su presunta participación en el entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En esta ocasión, el exfuncionario permanecerá privado de la libertad en su lugar de domicilio.

Luis Fernando Velasco es señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último, en concurso homogéneo y sucesivo.

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