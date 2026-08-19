Hijo de Jorge Gnecco es señalado de usar documentos falsos en empresas familiares

Según la Fiscalía, tras la muerte de su padre, Jorge Camilo Gnecco Espinosa habría elaborado y utilizado actas fraudulentas de supuestas juntas extraordinarias realizadas en enero de 2011.

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Jorge Camilo Gnecco Espinosa, hijo del empresario Jorge Gnecco, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el uso de documentos falsos para asumir el control de dos sociedades familiares ubicadas en Santa Marta (Magdalena).

Según la investigación, tras la muerte de su padre, Gnecco Espinosa habría elaborado y utilizado actas fraudulentas de supuestas juntas extraordinarias realizadas en enero de 2011, sin que su madre, María del Pilar Espinosa, hubiera sido convocada ni participado en ellas. Para ese entonces, la mujer era socia gestora de las dos empresas.

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Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá lo imputó en contumacia por los delitos de obtención de documento público falso agravada por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo; y estafa agravada por la cuantía.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente investigador, esas actas habrían sido registradas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y utilizadas para transformar las sociedades, originalmente en comandita, en sociedades por acciones simplificadas, modificar sus estatutos y designar a Gnecco Espinosa como gerente y representante legal.

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Con esas actuaciones, el hombre habría excluido a su madre de la administración de las empresas, en perjuicio de sus intereses económicos y de los de sus hermanas, quienes para la fecha de los hechos eran menores de edad. La Fiscalía estableció, además, que para las fechas en que supuestamente se realizaron las reuniones, María del Pilar Espinosa se encontraba en Bogotá, mientras que su hijo estaría fuera del país, circunstancias que fueron tenidas en cuenta durante la investigación.

Según el medio Cuestión Pública, el empresario Jorge Gnecco fue uno de los responsables de la expansión del paramilitarismo en Cesar a finales de los años 90 e inicios de la década de 2000. El informe La Maldita Tierra, del Centro Nacional de Memoria Histórica, registra que se reunió personalmente con jefes paramilitares como Carlos Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Francisco Gaviria, alias “Mario”, a quienes habría pedido que defendieran con armas sus fincas y propiedades frente a la guerrilla.

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Para esa época, Jorge Gnecco era propietario de Agropecuaria El Tambor, una finca ganadera de 1.500 hectáreas ubicada en Bosconia (Cesar), y de Carbomar Limitada, empresa comercializadora y transportadora de carbón. Ambas compañías son actualmente administradas por sus hijos.

Jorge Gnecco fue asesinado el 11 de agosto de 2001, en una venganza relacionada con disputas por el control de vías y puertos utilizados para el tráfico de cocaína con su antiguo aliado, alias “Jorge 40”, según el mismo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

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