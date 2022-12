Caso Uribe: Representante de víctimas dice que pedidos de preclusión son temerarios

Álvaro Uribe Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

En una nueva sesión de audiencia de preclusión a favor del exsenador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, el turno llegó para los declarados como víctimas en el proceso. El abogado Reinaldo Villalba, quien defiende los intereses del senador Iván Cepeda, catalogó las dos peticiones de preclusión como “temerarias” ya que se quiere demostrar la inocencia del exsenador, aun cuando la investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia salió “concluida” y con una medida de detención domiciliaria en firme.

“La Fiscalía presentó hechos que ya habían sido presentados por la Corte Suprema de Justicia (…) En realidad, la Fiscalía no hizo ningún descubrimiento ni llevó a cabo una investigación que llevara a cambiar lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Lo que hizo fue traer declaraciones que ya figuraban en el expediente”, explicó el abogado en su intervención.

De acuerdo con Villalba, en la primera y segunda solicitud de preclusión, la Fiscalía “hizo una referencia fugaz” de las pruebas que comprometen la responsabilidad del exsenador Uribe. “Ocultó a los ojos del despacho que se produjeron ofrecimientos e instigación para que los testigos faltaran a la verdad y que se presentaron documentos con falso contenido ante las autoridades judiciales con ánimo de producir decisiones basadas en el engaño que comprometen la responsabilidad de Uribe”, dijo el abogado.

Villalba recordó que la Corte Suprema investigó durante dos años los hechos por los cuales el expresidente está ante los estrados y, antes de que el expediente pasara a manos de la Fiscalía, dejó en firme la detención domiciliaria en su contra. Esa situación, según el abogado, no la tuvo en cuenta el fiscal del caso Javier Cárdenas en medio de su intervención. “La investigación salió de las manos de la Corte Suprema ya concluida, sin embargo, la Fiscalía dijo que hizo una indagación complementaria, pero lo que hizo fue una reafirmación de lo decidido y actuado por las autoridades”, explicó.

En pocas palabras, el abogado consideró que la Fiscalía no debía solicitar la preclusión, sino avanzar con el escrito de acusación debido a que no cumplió con los lineamientos para respaldar su solicitud de preclusión. “La Fiscalía no cumplió con la carga de presentar pruebas que lleven a concluir que el expresidente no fue el presunto responsable de los hechos acusados”, dijo Villalba. Además, consideró que el fiscal “de manera deliberada omitió y tergiversó pruebas e información que indican la presunta responsabilidad del imputado”.

A juicio de Villalba, la Fiscalía no se puede escudar en que no presenta un escrito de acusación en contra de Uribe porque no hay pruebas, cuando la Corte dejó en firme la posible responsabilidad del expresidente. Lo que considera el abogado es las pruebas para llevar a juicio a Uribe estaban condensadas en el expediente emitido por la Corte Suprema “distinto es que no los quiera ver”, anunció en medio de su intervención.

“¿Por qué para la Fiscalía el exsenador Álvaro Uribe no es el determinador de las condiciones imputadas? Esto no lo explicó el fiscal ante la señora jueza. Brilla por su ausencia cualquier argumento. Simplemente, de manera repetida adujo que Álvaro Uribe no determinó a nadie sin ningún contenido ni análisis serio en un tema tan trascendental y definitivo”, dijo Villalba ante la juez 41 de conocimiento que lleva el proceso.

Para Villalba, el ente acusador se ha empecinado en desconocer la investigación que adelantó la Corte en contra del expresidente. A su juicio, la presentación de dos solicitudes de preclusión supone un desgaste para la administración de justicia y pone en evidencia el posible riesgo que exista una probable prescripción en el proceso.

La nueva sesión de audiencia que empezó este jueves, se registra tras nueve días de intervención del fiscal del caso en donde presentó una serie de testimonios que, a su juicio, desmienten la posible responsabilidad del exsenador en la manipulación de testigos. En medio de su intervención trajo a colación la reunión que sostuvo el senador Iván Cepeda con algunos confesos paramilitares en diferentes cárceles del país. Del mismo modo, presentó los testimonios que rindió el abogado Diego Cadena, entonces abogado de Uribe y procesado por los mismos hechos.

En su intervención, el fiscal ha dicho que no hay responsabilidad por parte del exsenador Uribe y que, por el contrario, en las interceptaciones telefónicas siempre dijo que debía prevalecer la verdad.

