Judicial

Caso Uribe Vélez: víctimas y fiscal piden más tiempo para presentar recurso de casación

La solicitud presentada este 18 de noviembre por la fiscal delegada, Marlene Orjuela, y por las víctimas reconocidas, pide una prórroga de 30 días a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para presentar el recurso de casación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Redacción Judicial
18 de noviembre de 2025 - 07:48 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Las víctimas reconocidas en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitaron formalmente un plazo para radicar la demanda de casación contra el fallo de segunda instancia que absolvió al exmandatario.

Tanto la fiscal Orjuela como las víctimas, integradas por el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, decidieron presentar el recurso de casación.

Esto, al considerar que la alta corte debe corregir la sentencia que declaró inocente a Álvaro Uribe, el pasado 21 de octubre, por los delitos de soborno simple, soborno en la actuación penal y fraude procesal. La solicitud, presentada este 18 de noviembre, pide una prórroga de 30 días a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Según la misiva, durante las actuaciones penales en las sesiones del juicio oral que se llevó a cabo desde el pasado 6 de febrero hasta el 1 de agosto, “se incorporaron multiplicidad de pruebas documentales y magnetofónicas, las cuales, insistimos, deben ser estudiadas con rigurosidad para el desarrollo de las causales de casación”.

Por su parte, las víctimas señalaron que las decisiones de primera instancia y segunda instancia suman más de dos mil folios, por lo que deben ser “estudiadas y analizadas con sumo detenimiento para lograr satisfacer la carga argumentativa exigida por el recurso extraordinario”.

En un inicio la Fiscalía mencionó que el recurso sería interpuesto el pasado 23 de octubre, dos días después de la absolución del exmandatario. Sin embargo, la entidad investigativa señaló que el recurso de casación requiere una revisión minuciosa y detallada.

Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 22 minutos
Al sujeto de marras lo declararon inocente en un fallo absolutamente Contraevidente por decisión Dividida. Uno de los magistrados es muy oscuro, su decisión y escrito es Ampuloso y Sesgado.
Alan Botero(5584)Hace 38 minutos
Pruebas que ante cualquier sistema de derecho penal, son ilegales al ser tenidas en cuenta en una intervención ilegal, asi que con ese argumento de cae el piano
  • Tayrona(31467)Hace 5 minutos
    Sí, como no... Fueron validadas en su momento por la Corte Suprema de Justicia, y un tribunal inferior, el de Bogotá que lo absolvió con ponencia de un magistrado con dudosos y corruptos antecedentes de comportamiento, declaró que eran "ilegales" en abierta y grosera contradicción con el la máxima autoridad: la Corte Suprema de Justicia. No tergiverse no engañe y no confunda Alan Michim...Botero.
