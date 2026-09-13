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Chats, testimonios y promesas: las pruebas que contradicen a Sandra Ortiz en el caso Ungrd

Sandra Ortiz Nova asegura que es inocente y víctima de una persecución. Sin embargo, El Espectador revela detalles de las matrices de colaboración que ella misma le entregó a la justicia en donde confesaba que hizo parte del entramado de corrupción que hoy niega. Cronología de las contradicciones de la alta exconsejera de la Presidencia para las Regiones.

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María José Medellín Cano y Juan David Laverde Palma / @Majomedellinc @jdlaverde9
12 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
Consejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro
Sandra Ortiz ya fue acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. El próximo 18 de septiembre comenzarán las audiencias preparatorias del juicio.
Foto: El Espectador - José Vargas

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Chats, acusaciones, testimonios, documentos, registros de ubicación de GPS y hasta la propia colaboración que en su momento ella misma le ofreció a la Fiscalía, contradicen la versión que en los últimos días ha querido instalar Sandra Liliana Ortiz Nova, exalta consejera para las regiones de la Presidencia, de que es inocente. Se trata de una de las protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en donde está a las puertas de un juicio por los delitos de lavado de activos y…

Por María José Medellín Cano y Juan David Laverde Palma / @Majomedellinc @jdlaverde9

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Comentarios
  • Finley(56195)Hace 18 minutos
    Qué tan mentirosita la moza de alias Pechuga; ya se me hacía rara esa elogiadera de repente en Hora 20 esta semana, como tratando de desviar la investigación y los medios dedicados a ayudarle solo porque se hace la que yo no fui y todo fue Petro. Los medios felices y ella diciendo mentiras impúnemente
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