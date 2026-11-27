Talero Cruz era capitán de la policía y comandante del grupo de asalto Halcón I del Comando de Operaciones Especiales. Mientras que Benítez Prieto y…

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la petición de las familias de Héctor Talero Cruz, Jaime Benítez Prieto y Libardo Durán, policías asesinados en el asalto al Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, por la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes y dirigentes del M-19, señalados de causar la muerte de estos miembros del antiguo F2.

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CIDH investigará por qué Colombia no juzgó a dirigentes del M-19 por el Palacio de Justicia

Talero Cruz era capitán de la policía y comandante del grupo de asalto Halcón I del Comando de Operaciones Especiales. Mientras que Benítez Prieto y Durán eran agentes del F-2 y escoltas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Según la información que han recopilado las familias de estas víctimas, integrantes del M-19 asesinaron a Talero de un disparo en la cabeza, mientras que Benítez y Durán habrían muerto en las explosiones ocasionadas por este grupo guerrillero, pues sus cuerpos fueron encontrados calcinados. Sus familiares llevan años pidiendo justicia por sus seres queridos.

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En su petición, las víctimas alegaron la violación de tres artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos: integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. Esa petición fue admitida en un informe fechado en octubre de este año, que fue entregado a las víctimas el pasado 20 de noviembre.

"La CIDH ha aceptado examinar si el conjunto de leyes, decisiones judiciales y actuaciones del Ejecutivo configuró una amnistía de facto incompatible con la Convención Americana", se lee en un comunicado publicado por las víctimas que celebraron esta decisión que llevaban esperando hace 10 años, cuando en julio del 2016 elevaron la petición al organismo internacional.

En su petición, las víctimas aseguran que las actuaciones del Estado Colombiano, tanto desde el legislativo, el judicial y el ejecutivo, han significado en la práctica una amnistía en favor de los dirigentes del M-19 desde 1989, que fue el año en que empezó formalmente la búsqueda de justicia.

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En su defensa, el Estado colombiano alegó que no ha habido un retraso en la justicia ordinaria y que, por el contrario, ha sido diligente en la investigación de los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Sobre las solicitudes específicas de estos tres casos, el Estado aseguró que la investigación era compleja "debido al tiempo transcurrido desde los hechos, al contexto en que ocurrió, a la pluralidad de las víctimas y conductas investigadas y a la posible existencia de distintos niveles de responsabilidad".

No obstante, en su informe, la Comisión advirtió que han pasado más de 40 años desde las muertes de las presuntas víctimas, sin que estos hechos se hayan esclarecido, y con varios procesos penales aún abiertos, incluida una sentencia condenatoria. Por eso, entre otros argumentos, fue que finalmente admitió la petición.

"Colombia está oficialmente señalada ante la comunidad internacional por no haber esclarecido el crimen más grave contra la justicia en su historia. Eso ya no tiene reversa", concluyeron las víctimas.

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