La solicitud de información está relacionada con la sentencia que emitió la Sala de Casación del alto tribunal el pasado 16 de octubre, en…

Por medio de una carta de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia le pidió al Ministerio de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, que entregue información sobre cómo avanza el proceso de extradición del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, condenado por su participación en el llamado cartel de la toga. El jurista vive en Canadá y el alto tribunal ordenó gestionar su envío a Colombia.

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La solicitud de información está relacionada con la sentencia que emitió la Sala de Casación del alto tribunal el pasado 16 de octubre, en la que dejó en firme la condena a diez años de cárcel en contra del también expresidente de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, por los cuales ya había sido declarado culpable también en febrero pasado.

En contexto: Corte Suprema confirma condena contra el exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la toga

En su fallo de casación, la Corte Suprema no solo dejó en firme la condena contra el exmagistrado José Leonidas Bustos. También le pidió al Gobierno Nacional, puntualmente al Ministerio de Justicia, avanzar en los trámites necesarios para su extradición desde Canadá, país en el que actualmente reside. El ministro Cancino ha dicho que están avanzando, pero aún no se ha concretado.

El pasado 23 de octubre, el ministro Cancino confirmó que el Gobierno Nacional ya activó el procedimiento necesario para su extradición y garantizar que el jurista cumpla con su condena en Colombia. "El Ministerio de Justicia está presto a efectuar todos los trámites que se requieran y, obviamente, tengo claro que ya se activaron. Cuando le corresponda al Ministerio de Justicia, actuaremos de manera inmediata para lograr esa extradición, porque ya es una orden de la Corte Suprema de Justicia", dijo Cancino.

Como hasta el momento no se han conocido públicamente los avances de ese proceso, la Corte Suprema pidió información sobre cómo avanza el proceso. "El presente requerimiento se sustenta en el ánimo de la Corte para lograr la captura del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, a fin de que cumpla las sanciones impuestas", señala la misiva del alto tribunal.

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Sobre el caso del exmagistrado Bustos

José Leonidas Bustos Martínez pasó de ser uno de los juristas más respetados de Colombia y expresidente de la Corte Suprema de Justicia a estar condenado por ese alto tribunal por su participación en uno de los escándalos de corrupción judicial más graves del país: el cartel de la toga. Por estos hechos, ya fueron condenados también los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, que hicieron parte del alto tribunal.

En la sentencia emitida el pasado mes de octubre por la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia fue enfática en señalar que el exmagistrado usó la justicia para beneficiarse a título personal. "Un exmagistrado y expresidente de esta corporación y de su Sala de Casación Penal se prestó para instrumentalizar la administración de justicia, en contravía de sus deberes legales y constitucionales", se lee en la decisión.

La sentencia de 277 páginas, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, no solo confirma la culpabilidad de José Leonidas Bustos en un entramado criminal que buscó desviar investigaciones y expedientes de excongresistas en el alto tribunal a cambio de dinero. Son dos los episodios de corrupción por los cuales fue investigado y condenado el expresidente del alto tribunal.

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El primero está relacionado con el exsenador liberal Álvaro Ashton, con quien se probó que a finales de 2013 concertó el pago de un soborno de COP 1.200 millones para que la Corte Suprema de Justicia archivara una investigación que se adelantaba en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, dentro del sonado caso de la parapolítica.

La decisión del alto tribunal en contra de José Leonidas Bustos Martínez señala que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno recibió un primer pago de COP 600 millones, que fueron entregados al también exmagistrado Francisco Ricaurte. Este último ordenó que le entregara a Bustos Martínez COP 200 millones del soborno, para desviar el proceso por la parapolítica.

El segundo caso que aborda la sentencia también está relacionado con la parapolítica y los nexos del exsenador cordobés Musa Besaile Fayad con grupos paramilitares. La sentencia señala que el abogado Moreno, que hacía parte de la estructura criminal, medió entre el político y los exmagistrados la negociación de un soborno por COP 2.000 millones en 2012 y 2015.

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El objetivo de esa coima, dice la Corte Suprema de Justicia, era dilatar un proceso que se llevaba en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo sobre parapolítica, para frenar una orden de captura en su contra. Si bien el alto tribunal dice que no se puede probar que Bustos Martínez haya recibido de forma directa parte de ese millonario soborno, sí aceptó la promesa de recibir una coima dirigida a la estructura criminal de la cual se probó que hizo parte.

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Lo anterior, según señala la sentencia de la Sala de Casación, en contravía con los argumentos del exmagistrado en su apelación, quien cuestionó, entre otras cosas, la credibilidad de los testimonios, parte de las pruebas llevadas al juicio del alto tribunal y hasta la competencia de la Sala Especial de Juzgamiento para resolver el expediente.

"Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado social y democrático de derecho", señala la sentencia por la cual las autoridades esperan que el magistrado regrese a cumplir su condena en Colombia.

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