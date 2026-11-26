La Defensoría detalla que el riesgo se desarrolla en dos contextos. El primero está relacionado con la presencia de integrantes del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. A esto se suma la…

Este 26 de noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 031-26, en la que advierte sobre la grave situación y el riesgo de violaciones de derechos humanos en el sur del Tolima. La entidad señala que la amenaza se configura en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

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La Defensoría detalla que el riesgo se desarrolla en dos contextos. El primero está relacionado con la presencia de integrantes del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. A esto se suma la coexistencia de otros actores armados en Ataco.

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Según la entidad, en este municipio se presenta una disputa por las rentas derivadas de la extracción ilícita de oro en las cuencas de los ríos Atá y Saldaña, y de la quebrada Pole, entre el Frente Gerónimo Galeano del EMC, la Segunda Marquetalia y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo.

La Defensoría detalló que estos grupos armados imponen cobros extorsivos, retenciones e intimidaciones a mineros artesanales, compradores y transportadores. A esto se suma la presencia de más de 300 excavadoras en Ataco y Chaparral. Esta actividad, según la Alerta Temprana, ha provocado la deforestación masiva de más de 232 hectáreas de bosque.

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También alertó que estas dinámicas de violencia afectan a comunidades campesinas y productores rurales, como caficultores, recolectores y ganaderos sometidos a extorsión. A estos se suman los pueblos indígenas y autoridades étnicas, como las comunidades Pijao en Ataco y Chaparral, y los pueblos Nasa We’sx, Páez y Nasa en Rioblanco.

En esa línea, la Defensoría también señala amenazas contra integrantes de juntas de acción comunal y de Asojuntas, así como contra líderes ambientales, quienes son intimidados y forzados a transmitir órdenes de grupos armados. La entidad mencionó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes también se encuentran en un “altísimo riesgo de reclutamiento forzado, uso en mensajería/inteligencia, desescolarización y accidentes por explosivos”.

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La Defensoría también alerta sobre el riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz. Ante estos hechos, la entidad realizó un total de 20 recomendaciones estratégicas a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.

Entre ellas, hizo un llamado al Ministerio del Interior para actuar de manera urgente en la prevención y protección frente a estos hechos. También instó a las alcaldías de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, a la Unidad para las Víctimas (Uariv) y a la Gobernación del Tolima a brindar asistencia y acción humanitaria integral.

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