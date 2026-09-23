Según señaló el Ejército Nacional, en las últimas 24 horas sus tropas han mantenido ofensivas contra integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, en…

Cinco presuntos integrantes de las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, murieron en combates con el Ejército Nacional en el departamento del Cauca. Así lo confirmaron las autoridades en la mañana de este miércoles, 23 de septiembre. Entre los disidentes se encuentra Jhonier David Zapata Catoñi, alias “Pocoyó”.

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Cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc murieron en combates en Cauca

Según señaló el Ejército Nacional, en las últimas 24 horas sus tropas han mantenido ofensivas contra integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. La primera acción se desarrolló en zona rural de El Tambo (Cauca).

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Las autoridades explicaron que, luego de recibir información suministrada por la comunidad, unidades especiales de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 sostuvieron durante más de cinco horas combates contra integrantes de la estructura Carlos Patiño. Como resultado, tres presuntos integrantes murieron. Uno de los cuerpos fue recuperado y fueron incautados un fusil M4, 296 cartuchos de diferentes calibres y 11 proveedores.

En una segunda operación militar, llevada a cabo en zona rural del municipio de Guachené (Cauca), se produjo la muerte de un presunto disidente y la captura de dos sujetos, supuestos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos. El hombre fue identificado como alias “Pocoyó”, quien, de acuerdo con inteligencia militar, sería jefe de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales de la comisión de alias “Darío” o “Pavi”.

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Dicha red tendría incidencia en los municipios de Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada, en Cauca. Además, fueron incautados un fusil, dos escopetas, tres armas cortas, 46 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores y cinco motocicletas. Alias “Pocoyó” habría tenido una trayectoria criminal de aproximadamente tres años.

Inicialmente, alias “Pocoyó” habría pertenecido “a la denominada pandilla 5 y 6, donde desarrollaba actividades delictivas relacionadas con el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana, extorsiones y homicidios selectivos”. De acuerdo con las autoridades, en 2024 habría ingresado como guerrillero raso a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, para posteriormente desempeñarse como jefe de comisión.

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El 29 de septiembre de 2025, habría participado en el atentado contra dos funcionarios de la Sijín en el municipio de Guachené. Posteriormente, durante 2026, habría ascendido dentro de la estructura armada ilegal hasta desempeñarse como jefe principal de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales de la comisión.

El Ejército mencionó que los dos sujetos capturados resultaron heridos durante las operaciones. “De manera inmediata, recibieron los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate del Ejército Nacional y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, junto con el material incautado”.

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