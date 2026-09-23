Explosión afectó tren del Cerrejón en La Guajira: Ejército atribuye ataque al Eln

A través de la red social X, la Primera División del Ejército Nacional confirmó que sus tropas ya se encuentran en la zona. “El despliegue de las tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada brinda seguridad y vigilancia permanente a lo largo de la vía…

#EsNoticia | El despliegue de las tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la #DécimaBrigada brinda seguridad y vigilancia permanente a lo largo de la vía férrea del Cerrejón, en Uribia, La Guajira. Estas acciones permiten la custodia de la infraestructura estratégica y… pic.twitter.com/uC1d278DAz

En la madrugada de este miércoles 23 de septiembre, se presentó una explosión a lo largo de la vía férrea del Cerrejón, en Uribia (La Guajira). La detonación, que fue atribuida al Ejército de Liberación Nacional (Eln), afectó uno de los vagones del tren que cruza por el sector.

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A través de la red social X, la Primera División del Ejército Nacional confirmó que sus tropas ya se encuentran en la zona. “El despliegue de las tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada brinda seguridad y vigilancia permanente a lo largo de la vía férrea del Cerrejón, en Uribia, La Guajira”, se lee en el trino.

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Asimismo, señalaron que “estas acciones permiten la custodia de la infraestructura estratégica y protege el motor económico de la región”. Fuentes del Ejército señalaron a El Espectador que, puntualmente, se trataría del Frente 6 de Diciembre del Eln.

La situación de orden público del país

La Guajira también se ha visto afectada por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo”, segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el pasado 21 de septiembre. El paro armado se ha extendido por toda la Troncal del Caribe.

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En el operativo, que se llevó a cabo en el sector de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta (Magdalena), también murieron otros seis presuntos integrantes del grupo armado. Entre ellos estaría el hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, máximo jefe y financiador del grupo armado.

La muerte de alias “Cholo” ocasionó que en Santa Marta y sus alrededores se registraran desmanes como la quema de buses y vehículos, amenazas y el cierre del comercio, entre otras situaciones. Ante este panorama, el presidente Abelardo de la Espriella militarizó la capital del Magdalena desde el pasado 22 de septiembre. Actualmente, según confirmó el alcalde Carlos Pinedo Cuello, en la capital del Magdalena hay 600 policías y 500 militares.

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Asimismo, en la noche del pasado 22 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella recorrió las calles de Santa Marta en medio de la crisis de orden público que enfrenta esa ciudad, a raíz de las represalias que tomaron las ACSN por la muerte de alias “Cholo”. Así lo hizo saber en sus redes sociales, a través de un video en el que realizó un recorrido por varios barrios de la ciudad.

Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes.



A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza… pic.twitter.com/BXlczTp4Mb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

En su trino, De la Espriella señaló: “Estos miserables de los Pachenca, de los Conquistadores de la Sierra, de los narcoterroristas del Clan del Golfo no van a rodear al pueblo colombiano. Vamos por esos bandidos sin ninguna contemplación”. El jefe de Estado remarcó la necesidad de la militarización de la región debido a los bloqueos al transporte público, la quema de vehículos y el cierre de los comercios en gran parte de esta ciudad.

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“Juro por Colombia y mi vida que los vamos a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra en la que se puedan esconder. Los voy a acabar con la fuerza legítima del Estado y si no se someten los voy a mandar al infierno en una bolsa”, señaló el presidente. Además, señaló que las acciones militares serán contra los líderes de las ACSN, mencionando directamente a “alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las ACSN. Cuando esos bandidos se enfrentan a la fuerza pública ahí quedan y por eso acuden al terror”.

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