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Clausurada la mesa de paz con Comuneros del Sur, ¿ahora qué? Habla exnegociador Andrei Gómez

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la terminación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y Comuneros del Sur, una disidencias del Eln con presencia en Nariño. En diálogo con El Espectador, Andrei Gómez Suárez, exnegociador de la administración Petro en esa mesa, habló sobre los avances que se pierden, las implicaciones de no cumplir con lo pactado y el impacto de la reactivación de las órdenes de captura con fines de extradición de Gabriel Yepes, alias “HH”.

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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Ana Cristina Restrepo Jiménez
10 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
Andrei Gómez Suárez, académico, investigador y exnegociador del gobierno Petro.
Andrei Gómez Suárez, académico, investigador y exnegociador del gobierno Petro. / Cortesía

Mallama es un municipio del departamento de Nariño con 9.492 habitantes. Entre los años 2024 y 2025, no registró ni una muerte violenta, así lo repetía el alcalde Giovanny Muñoz en los encuentros de la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Frente Comuneros del Sur (FCS). La resolución ejecutiva 365 de 2026 del presidente Abelardo de la Espriella anunció la terminación de la mesa de diálogos de paz “entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del Grupo Armado Organizado al…

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Por Ana Cristina Restrepo Jiménez

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