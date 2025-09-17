Combate entre Ejército y disidencias en Buga dejó un soldado muerto y otro herido

Las autoridades expresaron su solidaridad con la familia de Arrieta Vargas, a quienes, según comentaron, brindan apoyo integral en este difícil momento. Foto: Archivo Particular

Un soldado muerto y otro herido fue el resultado de una operación adelantada por hombres del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Buga (Valle del Cauca), en la tarde del 16 de septiembre, en contra de presuntos disidentes de las Farc. En el hecho murió el soldado profesional Juan David Arrieta Vargas.

Los uniformados pretendían dar con presuntos integrantes de la estructura Adán Izquierdo, de las disidencias, quienes estarían detrás del hurto de una camioneta en una zona rural de Buga conocida como La María. “Los responsables intentaron huir lanzando el vehículo contra los soldados que se desplazaban en motocicleta, lo que desencadenó un combate”, indicaron desde el Ejército.

En medio del enfrentamiento murió el soldado profesional Juan David Arrieta Vargas y resultó herido el soldado profesional Hernán Escué Casamachín, quien fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario cercano, donde recibe atención médica especializada.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Tercera Brigada, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que:



1.El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, unidades motorizadas del Batallón de Artillería N.º 3 del… pic.twitter.com/wVrrKFCAPz — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 16, 2025

Según las autoridades, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes, que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

Asimismo, el Ejército confirmó que, durante el desarrollo de la operación, murió un integrante de esta estructura criminal e incautaron material de guerra. Por otro lado, las autoridades expresaron su solidaridad con la familia del soldado Arrieta Vargas, a quienes, según comentaron, brindarán apoyo integral tras lo sucedido.

Este ha sido uno de los años más violentos para la fuerza pública en Colombia. Según cifras oficiales, solo en el primer semestre de 2025, murieron 52 militares. Algunos en medio de operaciones militares y otros víctimas del plan pistola que en el mes de marzo adelantaron las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo, como retaliación a los operativos de las autoridades.

