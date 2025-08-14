No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Combates entre Ejército y presuntas disidencias tras atentado al congresista Julio Triana

El presidente Gustavo Petro confirmó que tropas de la Novena Brigada combatieron en zona rural de Paicol (Huila), a los responsables del atentado contra el congresista Julio César Triana. El mandatario dijo que en el área operan el Estado Mayor Central de las Farc, el Eln y bandas de delincuencia común.

Redacción Judicial
14 de agosto de 2025 - 12:18 p. m.
El congresista Julio Triana agradeció a las autoridades y al gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, la ayuda para su traslado seguro hasta la capital de Huila.
El congresista Julio Triana agradeció a las autoridades y al gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, la ayuda para su traslado seguro hasta la capital de Huila.
Foto: Ejército
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego del atentado armado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, se registraron combates entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la disidencia de las Farc al mando de Iván Mordisco, en zona rural de Paicol (Huila).

El ataque ocurrió el miércoles 13 de agosto cuando el congresista se desplazaba en una camioneta por la vía que conecta La Plata (Huila) con el centro del departamento. Según denunció Triana en un video, el vehículo fue impactado con disparos de fusil y pistola, pese a que viajaba con escoltas de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Estamos llegando a una población que se llama Paicol (Huila), la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”, publicó Triana en su cuenta de X. Las imágenes difundidas muestran al menos tres impactos de bala en los vidrios delantero y trasero del automotor. Ninguno de los seis ocupantes resultó herido.

En contexto: Congresista Julio Triana denunció ser víctima de un atentado armado en Huila

En un pronunciamiento público, el partido Cambio Radical advirtió que el atentado contra el congresista Julio César Triana se suma a múltiples amenazas previas, frente a las cuales —asegura— no se han implementado acciones efectivas de protección. La colectividad responsabilizó de manera directa al presidente Gustavo Petro por la seguridad del parlamentario y de todos sus dirigentes y militantes.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó que se envió un helicóptero para evacuar al parlamentario y que, en la zona, unidades de la Novena Brigada sostenían combates contra los responsables. El mandatario señaló que el área tiene presencia del Estado Mayor Central (Emc), principal disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, así como del Eln y bandas de delincuencia común.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Julio César Triana

representante a la Cámara

atentado armado

Paicol

Huila

Ejército

Disidencias de las FARC

Ivan mordisco

combates

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar