Combates entre Ejército y presuntas disidencias tras atentado al congresista Julio Triana

El congresista Julio Triana agradeció a las autoridades y al gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, la ayuda para su traslado seguro hasta la capital de Huila. Foto: Ejército

Luego del atentado armado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, se registraron combates entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la disidencia de las Farc al mando de Iván Mordisco, en zona rural de Paicol (Huila).

El ataque ocurrió el miércoles 13 de agosto cuando el congresista se desplazaba en una camioneta por la vía que conecta La Plata (Huila) con el centro del departamento. Según denunció Triana en un video, el vehículo fue impactado con disparos de fusil y pistola, pese a que viajaba con escoltas de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Estamos llegando a una población que se llama Paicol (Huila), la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”, publicó Triana en su cuenta de X. Las imágenes difundidas muestran al menos tres impactos de bala en los vidrios delantero y trasero del automotor. Ninguno de los seis ocupantes resultó herido.

En contexto: Congresista Julio Triana denunció ser víctima de un atentado armado en Huila

🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila.



En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.… pic.twitter.com/Y0joUoDOaH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

En un pronunciamiento público, el partido Cambio Radical advirtió que el atentado contra el congresista Julio César Triana se suma a múltiples amenazas previas, frente a las cuales —asegura— no se han implementado acciones efectivas de protección. La colectividad responsabilizó de manera directa al presidente Gustavo Petro por la seguridad del parlamentario y de todos sus dirigentes y militantes.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó que se envió un helicóptero para evacuar al parlamentario y que, en la zona, unidades de la Novena Brigada sostenían combates contra los responsables. El mandatario señaló que el área tiene presencia del Estado Mayor Central (Emc), principal disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, así como del Eln y bandas de delincuencia común.

Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio Cesar Triana y el ejército se encuentra en combate con los autores del atentado.



La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco. https://t.co/UhTr1ICvMG — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2025

