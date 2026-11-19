Según el documento, la investigación busca establecer si el funcionario se extralimitó al hacer pronunciamientos sobre las intervenciones del presidente Abelardo de la Espriella tras la captura de Néider Yesid Uñates López, a quien le…

La Comisión de Disciplina Judicial ordenó adelantar un actuación disciplinaria contra el juez del caso de alias "Primo Gay" por una presunta extralimitación de funciones durante la audiencia de legalización de captura. Así lo anunció la Comisión a través de un comunicado con fecha del 18 de noviembre de 2026.

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Según el documento, la investigación busca establecer si el funcionario se extralimitó al hacer pronunciamientos sobre las intervenciones del presidente Abelardo de la Espriella tras la captura de Néider Yesid Uñates López, a quien le dijo "miserable, asesino despreciable". Ante esas opiniones, el juez decidió compulsar copias contra el mandatario.

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"La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar contra el juez de control de garantías que presidió la audiencia de legalización de captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de "Primo Gay", por los pronunciamientos que efectuó sobre la exhibición pública de los detenidos y la intervención del Presidente de la República en esos hechos, con el propósito de establecer si tales valoraciones excedieron el objeto de la diligencia y los límites de sus atribuciones judiciales", se lee en el comunicado.

Por su parte, el juez había ordenado compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, y Henry Sneyder Herrón Serna "frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”.

De acuerdo con información de Caracol Radio, el juez de Antioquia estuvo a punto de declarar ilegales las capturas de alias “Primo Gay” y de Herrón Serna por el careo que protagonizó el mandatario con los detenidos, el cual fue difundido en video. Finalmente, las capturas fueron declaradas legales y se espera que avancen las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.

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Tras su captura en zona rural de Briceño (Antioquia), Neyder Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, y Herny Sneyder Herrón Serna fueron enviados a prisión como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en su contra. Uñates López es señalado de cometer secuestros, homicidios y actos de terrorismo al servicio de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Antioquia.

A alias “Primo Gay” también le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Uñates López tiene 23 años y habría ingresado a las disidencias de las Farc a los 14. En 2021 habría asumido el rol de coordinador y, tras la captura o muerte de otros jefes, habría escalado a una posición de mayor jerarquía en la estructura 36, al mando de alias “Calarcá”. Allí habría concentrado su accionar en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y otros municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

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