Juez pide investigar a presidente De la Espriella por trato a “Primo Gay” y otros capturados

Un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia envió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examine la conducta del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el trato que habría dado a varias personas capturadas. Entre ellas está Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, detenido el pasado 14 de noviembre en zona rural de Briceño (Antioquia).

En su decisión, el funcionario ordenó: “Compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que, dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal, examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, y Henry Sneyder Herrón Serna (…) frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”.

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De acuerdo con información de Caracol Radio, el juez de Antioquia estuvo a punto de declarar ilegales las capturas de alias “Primo Gay” y de Herrón Serna por el careo que protagonizó el mandatario con los detenidos, el cual fue difundido en video. Finalmente, las capturas fueron declaradas legales y se espera que avancen las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.

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El juez también solicitó a la Procuraduría General de la Nación que determine si los servidores públicos que participaron o permitieron la exhibición de los detenidos ante los medios incurrieron en faltas disciplinarias. Según la providencia, se debe “compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, establezca, si es necesario, la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron, autorizaron, organizaron o ejecutaron esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación en el municipio de Montería, como ya se informó”.

El mismo 14 de noviembre fue capturado en zona rural de Montería (Córdoba) alias “Pata de Palo”, señalado como segundo jefe de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. El presidente también se dirigió a él. El detenido le dijo: “Los presidentes no dan órdenes de captura”, y De la Espriella respondió: “Un presidente no dicta órdenes de captura. Yo lo que dije es que había que capturarte porque tú eres un bandido, y aquí estás por eso”.

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Los careos del presidente con capturados no son un hecho aislado. “Tú lo que eres es un bandido (…) un asesino, miserable”. “Así es que se doma a un bandido”. “Vas a ver lo duro que muerde el tigre”. “Lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad. La más dura que haya”. Son frases del mandatario durante operativos policiales que ha ordenado en Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla. Incluso, ha llegado hasta los lugares de reclusión para dirigirse a los detenidos. Las declaraciones, difundidas en redes sociales, han generado debate entre juristas, algunos de los cuales advierten que podrían afectar las garantías judiciales de los capturados.

Una de esas escenas ocurrió tras la captura de Aldair Enrique Contreras Echeverría, alias “Keko”, presunto integrante de la banda Los Costeños, quien fue trasladado el 3 de noviembre de Barranquilla a la cárcel La Picota, en Bogotá. Ese día, el jefe de Estado escribió en X: “¡En la era del Tigre se acabó la guachafita!”. El presidente también ha celebrado en mensajes los traslados de implicados en casos de corrupción, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desde centros de reclusión especial a cárceles de alta seguridad.

El debate va más allá del efecto político y de la consolidación de la estrategia de mano dura que anunció en campaña, ya que toca las garantías de personas que, al ser capturadas, enfrentan el inicio de un proceso penal en el que se presumen inocentes.

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Algunos juristas respaldan la participación del presidente. Andrés Felipe Caballero dijo recientemente: “Yo celebro que el presidente acompañe los operativos, que mantenga la moral de la Policía y del Ejército para que se den bien los resultados”. Sin embargo, planteó una pregunta: “¿El presidente, cuando carea durante 30 o 40 segundos a un delincuente como estos, de verdad está incumpliendo las convenciones internacionales sobre la prohibición de tratos crueles o degradantes?”.

Ángela María Buitrago Ruiz, exministra de Justicia y exfiscal, explicó a El Espectador que el rol de funcionario público agrava los pronunciamientos del mandatario. “Él debe respetar los principios constitucionales que obligan a la dignidad humana, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso. No es lo mismo que el presidente de la República se pare a decir esto frente a un capturado, que pases por la calle y alguien te diga lo mismo”, señaló.

Sergio Salazar Cardona, docente universitario y exjuez de control de garantías de Cali, coincidió en que el principal error es que De la Espriella participe en estos procedimientos y se dirija a los capturados, algo que, a su juicio, excede sus competencias. Aunque el presidente es comandante en jefe de la fuerza pública, no ejerce funciones de policía judicial ni puede imputar delitos, tarea que corresponde a la Fiscalía, ni establecer responsabilidades, función que corresponde a los jueces. Por eso, expresiones como “bandido” y el señalamiento de los capturados como responsables de delitos no probados podrían afectar el proceso penal.

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